Un megaoperativo policial y judicial realizado este martes en La Favorita, Ciudad, permitió detener a un hombre buscado por homicidio en grado de tentativa e incautar armas de fuego utilizadas en robos contra choferes de plataformas.
Capturaron a un buscado por homicidio y secuestraron armas de robos contra choferes de plataformas
En La Favorita, en Ciudad, se realizó un megaoperativo que incluyó allanamientos masivos y simultáneos. Hubo un detenido e incautaron armas usadas en robos contra choferes de apps
Se trata del sexto megaoperativo en lo que va del año y el número sesenta desde que se implementó esta modalidad antidelito basada en allanamientos masivos y simultáneos. “Es muy importante profundizar esta política en cada punto del territorio”, sostuvo la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
El megaoperativo está vinculado a las investigaciones de robos contra choferes de aplicaciones de transporte y un homicidio en tentativa.
Se desarrolló en conjunto con el Ministerio Público Fiscal con la presencia del juez Leonardo Camacho y el fiscal de Robos y Hurtos Juan Manuel Bancalari.
Participó personal de Infantería e Investigaciones y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). También intervino la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).
Al final del procedimiento, la ministra Mercedes Rus hizo un balance de lo actuado en La Favorita más allá de la detención de un hombre: "Se han secuestrado armas de fuego, algunas de las cuales están vinculadas a robos a los choferes de apps”.