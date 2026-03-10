Capturaron a un buscado por homicidio y secuestraron armas de robos contra choferes de plataformas

Se desarrolló en conjunto con el Ministerio Público Fiscal con la presencia del juez Leonardo Camacho y el fiscal de Robos y Hurtos Juan Manuel Bancalari.

Participó personal de Infantería e Investigaciones y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). También intervino la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados).

La Favorita-Drones La zona de La Favorita es monitoreada desde el aire con drones de la Policía de Mendoza. Gentileza

Al final del procedimiento, la ministra Mercedes Rus hizo un balance de lo actuado en La Favorita más allá de la detención de un hombre: "Se han secuestrado armas de fuego, algunas de las cuales están vinculadas a robos a los choferes de apps”.