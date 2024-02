Búsqueda y preocupación por la desaparición de un joven que envió mensajes de despedida

Ramiro Videla Molina 2.jpeg Ramiro Videla Molina tiene 25 años y no saben nada de él desde el martes 27 de febrero.

A pesar de haber tomado ese colectivo, indicaron que Ramiro no trabajaba en Ugarteche. El joven tiene familiares en Agrelo, pero tampoco fue a la casa de ellos. Algunos llamados indicaron que lo vieron con una mujer y un niño y lo vincularon a "gente mala", lo que llamó la atención porque aseguraron que no se maneja de esa manera. Los allegados y la Policía realizaron una intensa búsqueda en esa zona y no tuvieron resultados positivos.

Martín, un íntimo amigo de Ramiro y quien lleva adelante la búsqueda, contó que accedieron al historial de la computadora de Ramiro y aparece la zona del Carrizal como lo último buscado. Los efectivos también buscaron por esa zona pero no hallaron ni un solo rastro del joven.

Además, señaló: "Le encanta caminar, suele ir a cerros y montañas, pero siempre vuelve". Justamente esto es lo que alertó a sus amigos, quienes confirmaron que Ramiro nunca se fue varios días sin avisar. Además, indicaron que lo último que recibieron de él fue un mensaje que sonó a despedida.

Descripción física de Ramiro Videla Molina

Sus allegados detallaron que Ramiro tiene 25 años, mide 1,70 metros, es delgado, de tez clara, su barba es escasa, no tiene aritos ni piercings y tiene tatuajes en la pierna y en el brazo.

La última vez que lo vieron creen que llevaba una remera manga corta de color claro, gorra gris, pantalón corto holgado y unas zapatillas de color oscuro, debido a que solía vestirse así.

Ramiro Videla Molina 3.jpeg Ramiro Videla Molina es buscado por la Policía y su familia.

Martín pidió que quienes sepan algo de él o lo hayan visto se comuniquen al 261 6914010 o directamente al 911.