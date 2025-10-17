Buscan a un hombre por violencia de género tras golpear a su pareja en plena Arístides Villanueva

Mientras, los efectivos que manejan las cámaras de seguridad los buscaron por imágenes hasta que encontraron el vehículo con una de sus puertas entreabierta mientras circulaba por calle Arístides Villanueva.

Investigación por violencia de género

Habían pasado solo 10 minutos desde el hecho hasta que los móviles lo interceptaron, pero en el Cronos no estaba la víctima como tampoco el presunto agresor.

Personal de Investigaciones trabajó durante la noche hasta que encontraron a la víctima en una casa de La Pega, en Lavalle, donde estaba junto a su hermana.

Policía móviles Seguridad La Policía encontró a la víctima de violencia de género en Lavalle junto con su hermana. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

A simple vista vieron que la víctima tenía marcas de golpes, además que ella confirmó lo ocurrido. Sostuvo que se había escapado de su ex pareja y estuvo un rato escondida en una casa, hasta que se fue con su hermana.

El auto del presunto autor de violencia de género quedó secuestrado a disposición de la Justicia, mientras continúan la búsqueda del hombre para detenerlo.