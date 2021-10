Buscan a un hombre que desapareció hace 10 días en Las Heras

Segun se informó, Vazquez Dalessandro quien nació el 9 de julio de 1978 en Mendoza fue visto por última vez el 20 de Setiembre de 2021, en horas del medio día en su domicilio ubicado en calle Dr. Moreno y Los Congresales casa 4 de Panquehua en el departamento de Las Heras.

El comunicado advirtió que posee celular pero no se lo llevó, no trabaja y es una persona con discapacidad. Al momento de ausentarse vestía pantalón azul de jogging, un suéter color negro, zapatillas negras. Una característica física notoria es que no tiene dentadura.

Las personas que puedan brindar información pueden hacerlo comunicándose al 911 o con la comisaría más cercana a su domicilio.