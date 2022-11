Bronca y dolor por la muerte de una chica de 22 años que fue atropellada por un hombre borracho: "No hay consuelo"

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del lunes en la localidad de El Talar, en la provincia de Buenos Aires, mientras dos jóvenes de 22 años regresaban de bailar de un reconocido boliche llamado Tropitango. Fue entonces que un hombre de 31 años en estado de ebriedad, las atropelló con su vehículo y se dio a la fuga del lugar luego de abandonar el auto.

Según detallan los medios nacionales, las dos víctimas del accidente fueron identificadas como Brenda Joubert, de 22 años, y que lamentablemente perdió la vida en el momento del accidente. Y Melany Dalmau, de la misma edad, quien se encuentra en un estado crítico, internada en el Hospital General de Pacheco.

Martín Miranda, tío de la fallecida, utilizó su cuenta de Facebook para despedir a su sobrina y pedir justicia en contra del conductor: "Un asesino... porque si tomaste y manejas sos un asesino... Matías Leonardo Martínez 1,38 de alcohol en sangre... gracias a ese dato va ir preso y como se fue a la fuga es cagón... cómo cagón que es así le va ir en la cárcel... A Bren Joubert mi sobrina no se nos la devuelve más y no hay consuelo aunque esté vaya a la cárcel... pero que haya justicia aunque para la familia no sea consuelo para nosotros".

Mientras tanto, Juan Coria, amigo de Melany, pidió por la salud de la joven que se encuentra internada en terapia intensiva: "A todos los guerreros de jesucristo que van a orar por Melany Dalmau pongan amen!!! Necesitamos unir nuestra FE y oraciones para que el padre celestial se glorifique!! NO HAY NADA IMPOSIBLE PARA DIOS!! ESTAMOS ORANDO Y A PESAR DE TODO DIAGNOSTICO CLINICO!! CREEMOS EN LO IMPOSIBLE!!".

El conductor del Citröen C3 que protagonizó el siniestro se entregó horas más tarde, y fue identificado como Matías Leonardo de 31 años. El hombre debió ser sometido a un test de alcoholemia y el resultado fue positivo con 1,38 gramos de alcohol en sangre.