Aseguraron que no estaba cargada el arma que hallaron dos alumnos de una escuela de Las Heras

Revólver Calibre 22 encontrado en una escuela de Las Heras Este es el revólver calibre 22 encontrado en un descampado a dos cuadras del colegio Celador Pablo Delpir, en Las Heras.

Dijo que luego de ese episodio, los chicos se asustaron y tiraron el revólver en una acequia en la esquina del establecimiento. Ingresaron a la clase de gimnasia sin decir nada, y fue el chico de 15 años quien le avisó al profesor.

"Todos salimos, encontramos el arma y armamos un protocolo. Llamamos al 911 y hubo un despliegue policial, también llamamos a la ambulancia por el chico que había sido golpeado con el arma en el brazo y la doctora dijo que solo había que ponerle hielo, pero que estaba bien", detalló Scaravilli a Radio Nihuil.

Mientras pasaba todo eso, también llamaron a los padres de los tres chicos involucrados, quienes fueron interrogados por la Policía y una vez que verificaron que no tenían antecedentes ni medidas pendientes con la Justicia, se fueron junto con sus hijos.

"Me llamó una trabajadora social del Ministerio de Seguridad, por el programa Escuela Segura y me dijeron que les van a dar talleres a los chicos para que comprendan lo que pasó y que no lo tomen como un juego", y agregó que si bien no saben de quién es el arma, sostuvo que afortunadamente no tenía balas.

La directora sostuvo que nunca habían tenido un caso así en ese colegio, pero "se trabaja mucho con trabajadores sociales, con talleres con los chicos y espero que vengan del Ministerio de Educación a dar unas charlas".