Es la segunda sentencia en contra de Celedón ya que en 2020 había sido encontrado culpable de golpear a su entonces pareja tras recriminarle unos mensajes que se enviaba con compañeros de trabajo. En ese caso recibió una pena de 8 años de forma condicional, pero para llegar hasta ese punto la Justicia tuvo un arduo trabajo ya que el verdulero no se presentó a algunas citaciones y cuando fue consultado por el teléfono oficial contestó con insultos.

"Estas se las buscan para que las golpeen y que se caguen", dijo, entre otros improperios contra jueces.

Lógicamente se impuso una restricción de acercamiento y contacto hacia la víctima, la cual fue desobedecida por el hombre en reiteradas oportunidades. Entre enero y marzo de 2022, Celedón acudió en varias ocasiones a las puertas del Hospital Central donde amenazó a la enfermera y hasta le pidió 30 mil pesos mensuales.

"Te van a pasar cosas hasta que no me pasés plata", le dijo. Y no quedó sólo en la promesa, sino que le mandó a un grupo de amigos que la golpeó y le sustrajo su teléfono: "La próxima vez no te va a robar solamente el celular". El miedo que tuvo la víctima llegó hasta tal punto que ella misma decidió no acudir a una audiencia judicial, tal como le había exigido Celedón.

Los contactos continuaron durante el mes de mayo siguiente, a través de correo electrónico y de mensajes privados en la red social Facebook. En esas conversaciones primero la amenazó con que se iba a "tener que cuidar mucho" si la Justicia lo "perjudicaba", aunque luego bajó de tono pidiendo perdón y admitiendo parte de los hechos: "Hice todo mal. Cuando les dije a mis amigos se ofrecieron a asustarte y nada más, pero después se mandaron solos. Quiero devolverte la plata que te debo".

El fallo que dictó este jueves el juez Sarmiento contó con el acuerdo entre la defensa del hombre y la Fiscalía de Violencia de Género.

