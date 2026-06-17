El mediático Gastón Trezeguet atraviesa un delicado momento luego de denunciar una serie de amenazas de muerte que recibió a través de las redes sociales. Tras presentar la denuncia, las autoridades dispusieron la entrega de un botón antipánico mientras se desarrolla la investigación para identificar a los responsables.
Amenazaron de muerte a Gastón Trezeguet y le dieron un botón antipánico: "Tiros y descuartización"
El ex participante de Gran Hermano expuso las amenazas de muerte en redes sociales y la Justicia ordenó medidas de protección mientras avanza la causa
El panelista y ex participante de Gran Hermano hizo público el episodio al compartir una captura de pantalla con uno de los mensajes que recibió en Instagram. Junto a la imagen, expresó: “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia”.
El texto enviado por un usuario identificado como “TurcoBsAs” contenía graves amenazas. Entre otras expresiones, el mensaje advertía sobre un supuesto ataque con “tiros” y hacía referencia a una “descuartización total”, además de incluir insultos dirigidos al mediático.
Amenazas de muerte a Gastón Trezeguet: la Justicia dispuso medidas de protección
Luego de la denuncia, Trezeguet también mostró documentación oficial en la que consta la entrega del dispositivo antipánico por parte de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.
La causa cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal porteño de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 y quedó a cargo del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler, según publica Noticias Argentinas.
Según la resolución difundida por el propio denunciante, se ordenó que se le otorgara un botón antipánico “al mencionado damnificado” mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para determinar el origen de las amenazas y la identidad de quien las emitió.
El caso generó preocupación por la gravedad del contenido de los mensajes y por el nivel de violencia expresado contra una figura pública. Por el momento, la investigación continúa en curso bajo la órbita judicial, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.