Amenazaron de muerte a Gastón Trezeguet y le dieron un botón antipánico: "Tiros y descuartización"

amenazas Inadmisible. La amenaza de muerte a Gastón Trezeguet que derivó en denuncia y botón antipánico. Foto: Instagram

Amenazas de muerte a Gastón Trezeguet: la Justicia dispuso medidas de protección

Luego de la denuncia, Trezeguet también mostró documentación oficial en la que consta la entrega del dispositivo antipánico por parte de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

La causa cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal porteño de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 y quedó a cargo del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler, según publica Noticias Argentinas.

gastón trezeguet gran hermano 1.jpg Gastón Trezeguet, con un botón antipánico. Foto: archivo

Según la resolución difundida por el propio denunciante, se ordenó que se le otorgara un botón antipánico “al mencionado damnificado” mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para determinar el origen de las amenazas y la identidad de quien las emitió.

El caso generó preocupación por la gravedad del contenido de los mensajes y por el nivel de violencia expresado contra una figura pública. Por el momento, la investigación continúa en curso bajo la órbita judicial, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.