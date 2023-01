Alertaron sobre estafas en alquileres de cabañas en El Carrizal y dieron tips para evitarlas

Ariana Vigolino es inmobiliaria y tiene cabañas en El Carrizal. La mujer, que lleva muchos años en este rubro, aseguró que tratan de prevenir y alertar a los turistas para que alquilen de manera segura y no sean víctimas de estafas, pero cada tanto alguno cae.

pesca-carrizal.jpg Muchas personas del país, y aficionados a la pesca, visitan El Carrizal durante todo el año.

"Tenemos un grupo de Facebook de cabañas verificadas en El Carrizal, y me contacté con la Policía para que me ayudaran a determinar algunas cabañas que no conocía de para saber si eran reales o eran parte de un engaño", relató Ariana y sostuvo que son 49 los propietarios que ya están verificados.

Además, también crearon un grupo de WhatsApp para detectar a estafadores y así denunciar sus perfiles y alertar a turistas "para evitar el problema que tenemos hace años por estas estafas, ya que El Carrizal es muy poblado por turistas todo el año, mucho más que Potrerillos, y no nos llevan tanto el apunte como se debería. Por eso nos tuvimos que ocupar nosotros".

Como tienen muchos de los cabañeros identificados, Ariana dijo que esto hace que sea mucho más dificil para los delincuentes publicar en sus grupos de Facebook, "pero así y todo, publican en otros grupos y estafan a gente que la realmente la pasa mal".

estafas alquiler cabalas el carrizal 3.jpg Unas de las recomendaciones que dieron es que sospechen cuando el presunto propietario de una cabaña escribe con muchos errores de ortografía.

El manejo de los estafadores

La misma Ariana fue víctima de delincuentes que aprovecharon la publicación de las fotos de sus cabañas en El Carrizal y las utilizaron para publicarlas en un grupo de alquiler en Potrerillos. Además, para esto, crearon un perfil trucho de Facebook con su nombre y apellido.

"Mis cabañas las publicaron en un grupo de Potrerillos, pero no tengo cabañas allí. De esa forma estafaron a unos turistas que cuando llegaron nunca encontraron la casa porque no existen", recordó Ariana y agregó: "Les pedí que me pasaran los contactos y fotos de lo que habían publicado en Potrerillos. Cuando me lo mandaron, me contacté con el estafador, pero jamás me respondió. De todas formas, ese número sigue vigente".

estafas alquiler cabalas el carrizal.jpg Ariana Vigolino se contactó con un estafador que usó las fotos de sus cabañas para robarle a turistas.

En otro hecho, "las víctimas se habían juntado personalmente con una alguien que les dio una llave. Fueron a mi cabaña en El Carrizal con el punto de Google, pero no les coincidía con las fotos que habían visto. Los inquilinos que estaban allí hospedados me llamaron y fui", manifestó la mujer que trata de luchar por todos los medios con esta modalidad.

"Cuando me encotré con ellos les pedí que me mostraran el recibo que tenían y era totalmente diferente al mio, porque yo tengo una inmobiliaria y les mostré cómo era. Además, las fotos que les habían mandado no coincidían con la ubicación, y esas son cosas que la gente debe fijarse".

estafas alquiler cabalas el carrizal 2.jpg Crearon un perfil falso con el nombre de Ariana Vigolino y publicaron sus cabañas para estafar a turistas.

Modus operandi de las estafas

La mujer explicó que todos los dueños de cabañas, y como se hace en la mayoría de los lugares, las señas corresponden a la mitad del valor total. Lo que hacen los estafadores es cobrar un monto mucho menor, y como suena tentador, las víctimas caen en el engaño.

"Los estafan con la reserva. Les piden $8.000 o $10.000, siendo que las reservas son la mitad del valor total de los días que se van a quedar. Entonces, la gente, con tal de reservar lo manda. Los estafan con poco, pero a muchísima gente y de esa forma roban dinero", destacó Ariana, y lamentablemente las víctimas se enteran cuando llegan al lugar.

Recomendaciones al momento de alquilar

En los grupos, los mismos cabañeros tratan de difundir tips y recomendaciones para que la gente no sea víctima y no pase un mal momento al irse de vacaciones:

Siempre tienen lugar, les pidas la fecha que les pidas.

Nunca pasan dirección ni ubicación en tiempo real, ni permiten que les pagues en sus domicilios o que vayas a ver las cabañas.

Muchas veces usan números de teléfono de afuera de Mendoza.

Cuando no tienen muchas fotos de las cabañas o los perfiles de Facebook fueron creados hace pocos días, generalmente son estafadores.

Suelen apurar a sus víctimas para que hagan la transferencia o depósito cuanto antes.

Cuando les pasan una dirección y ubicación que no sale en Google.

Deben pedirle al supuesto dueño del alojamiento nombre completo y que coincida con nombre en Facebook.

Fijarse que el perfil de Facebook tenga muchas fotos de la misma casa en distintas temporadas.

Verificar que el perfil de Facebook tenga más de 2 años de antigüedad y con varias fotos de la misma persona.

Prestar atención a todo detalle y chequear cuando algo llama la atención.

