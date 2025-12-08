Accidente en el Nudo Vial: motociclista impactó a un peatón en el ingreso a Mendoza

accidente nudo vial El motociclista y el peatón resultaron heridos y se esperaba la llegada de la ambulancia. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Operativo en la zona del accidente

Personal de la Policía de Mendoza y agentes de tránsito se hicieron presentes para asistir en la situación. Se cortó parcialmente el Acceso Este, principal vía afectada, para asegurar el área y facilitar la llegada de los servicios de emergencia.

accidente nudo vial tránsito Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

A las 7.37, se esperaba la llegada de la ambulancia para brindar atención médica a los involucrados. El reportero en el lugar vio que el motociclista sangraba por la nariz.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. No se pudo determinar si el peatón cruzó de manera indebida o si la visibilidad o la atención del motociclista fueron factores determinantes en el suceso. La Policía trabaja para esclarecer los detalles.