Inicio Policiales Nudo vial
Feriado movido

Accidente en el Nudo Vial: motociclista impactó a un peatón en el ingreso a Mendoza

Un accidente se registró este lunes en el Nudo Vial de Mendoza, donde un motociclista atropelló a un peatón. El tránsito puede estar complicado

Por UNO
Así quedó la moto tras el accidente en el Nudo Vial.

Así quedó la moto tras el accidente en el Nudo Vial.

Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Un accidente de tránsito tuvo lugar esta mañana en el Nudo Vial, el importante ingreso a la Ciudad de Mendoza. Un motociclista impactó a un peatón, generando un operativo de seguridad y demoras en la zona. El incidente fue reportado por el periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil.

El hecho ocurrió en un horario que usualmente es de alto flujo vehicular, aunque en esta ocasión la circulación no era tan intensa debido al feriado. De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre que circulaba en moto colisionó con un peatón.

Tras el impacto, tanto el motociclista como el peatón quedaron tendidos en el suelo, lo que alertó a los conductores y transeúntes presentes en el lugar.

accidente nudo vial
El motociclista y el peat&oacute;n resultaron heridos y se esperaba la llegada de la ambulancia.

El motociclista y el peatón resultaron heridos y se esperaba la llegada de la ambulancia.

Operativo en la zona del accidente

Personal de la Policía de Mendoza y agentes de tránsito se hicieron presentes para asistir en la situación. Se cortó parcialmente el Acceso Este, principal vía afectada, para asegurar el área y facilitar la llegada de los servicios de emergencia.

accidente nudo vial tránsito

A las 7.37, se esperaba la llegada de la ambulancia para brindar atención médica a los involucrados. El reportero en el lugar vio que el motociclista sangraba por la nariz.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. No se pudo determinar si el peatón cruzó de manera indebida o si la visibilidad o la atención del motociclista fueron factores determinantes en el suceso. La Policía trabaja para esclarecer los detalles.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar