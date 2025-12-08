Un accidente de tránsito tuvo lugar esta mañana en el Nudo Vial, el importante ingreso a la Ciudad de Mendoza. Un motociclista impactó a un peatón, generando un operativo de seguridad y demoras en la zona. El incidente fue reportado por el periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil.
Accidente en el Nudo Vial: motociclista impactó a un peatón en el ingreso a Mendoza
El hecho ocurrió en un horario que usualmente es de alto flujo vehicular, aunque en esta ocasión la circulación no era tan intensa debido al feriado. De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre que circulaba en moto colisionó con un peatón.
Tras el impacto, tanto el motociclista como el peatón quedaron tendidos en el suelo, lo que alertó a los conductores y transeúntes presentes en el lugar.
Operativo en la zona del accidente
Personal de la Policía de Mendoza y agentes de tránsito se hicieron presentes para asistir en la situación. Se cortó parcialmente el Acceso Este, principal vía afectada, para asegurar el área y facilitar la llegada de los servicios de emergencia.
A las 7.37, se esperaba la llegada de la ambulancia para brindar atención médica a los involucrados. El reportero en el lugar vio que el motociclista sangraba por la nariz.
Las causas del accidente aún son materia de investigación. No se pudo determinar si el peatón cruzó de manera indebida o si la visibilidad o la atención del motociclista fueron factores determinantes en el suceso. La Policía trabaja para esclarecer los detalles.