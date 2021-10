Las denuncias fueron realizadas por alumnas de distintos cursos del nivel secundario del colegio, que viralizaron capturas con mensajes que compartieron los acosadores vía WhatsApp.

Allí se lee cómo los varones intercambiaban videos y mensajes sobre distintas formas de violar a sus compañeras.

abuso sexual colegio misiones chat 3.jpg Estos son los chats de WhatsApp que se filtraron en las redes y que derivaron en la denuncia por acoso y hostigamiento. Los nombres de los acusados y las víctimas fueron tapados porque son menores de edad.

Tras una reunión mantenida con el rector del establecimiento, Juan Rajimón y luego con las alumnas denunciantes, el juez Jiménez mantuvo un breve encuentro con la prensa en el cual confirmó que actuará de oficio.

"Nos reunimos con todas las niñas que se sienten vulneradas en sus derechos y escuchamos sus reclamos", dijo el juez y aclaró que "yo no tengo la posibilidad de tener una denuncia concreta por eso me constituí de oficio, me acompañó una mediadora del colegio y el psicólogo del juzgado".

"Hay una sociedad que está impregnada de estereotipos patriarcales y machistas", afirmó el magistrado al tiempo que pidió "respetar la identidad de género, respetar al otro y la posibilidad de instalar la Educación Sexual Integral (ESI) en toda la comunidad educativa, que lleva como ley 15 años y todavía es negada por muchas instituciones educativas", dijo.

"Tenemos que pensar en serio en instalar de alguna manera la ESI y que se involucre la comunidad educativa en su totalidad, esa es la tarea que nos resta por hacer", continuó.

"Tenemos que convenir con la comunidad educativa es instalar la ESI como una alternativa frente a este tema, porque sino estamos parchando, resolvemos esta situación pero el año que viene pasa lo mismo, y ese es el interés puntual que tenemos", concluyó el juez Jiménez.

Por su parte, los directivos del colegio confirmaron que tomarán medidas disciplinarias en contra de los alumnos del segundo año del instituto por acosar a sus compañeras.

El rector del Instituto, el sacerdote Juan Rajimón, explicó en conferencia de prensa las acciones que sigue el colegio tras las denuncias que realizaron las alumnas.

"Estamos consternados, es un hecho grave y ya están dispuestas las medidas disciplinarias severas, se les va a comunicar a los tutores" de los alumnos involucrados, aseguró.

El sacerdote afirmó que "estos hechos como sociedad nos tienen que llamar la atención", por lo que "tenemos que comprometernos y trabajar juntos: familia, escuela, la sociedad toda".

También advirtió sobre el uso que dan los adolescentes a las redes sociales y apuntó que "es todo un desafío".

"Lo que miré de los mensajes -vía WhatsApp- me pareció lamentable", reconoció.

Un gran grupo de alumnas y alumnos de distintos años del Instituto realizaron una sentada para protestar y pedir sanciones contra los acusados, de la que participaron madres, padres y vecinos.

Rajimón comentó que durante la protesta les dijo a las alumnas "que nadie tiene derecho a agredirlas y los adultos tenemos que garantizarlo" y explicó que los acusados de cometer acoso sexual y abuso "son menores adolescentes y tenemos que preservarlos".

Por su parte, el ministro de Educación provincial, Miguel Sedoff. informó que "instruyó" al director provincial de Enseñanza Privada, Luis Bogad, para que se ponga en contacto con autoridades de la institución para recabar toda la información necesaria para saber cómo actuó la escuela "con relación a la gravísima denuncia de estas chicas".

denuncia abuso sexual misiones colegio.jpg La denuncia de la mamá de una de las víctimas, de 14 años

"Obviamente creemos, apoyamos y estamos decididos a hacer todas las acciones necesarias para poder proteger sus derechos y sobre todo para resolver esta situación que a todos nos preocupa", añadió.

Al ser un hecho producido por menores de edad "tiene que haber implicación directa de las familias y tienen que estar reservados los derechos de las denunciantes y de los denunciados", afirmó el funcionario.

El comunicado del colegio

Ante los graves hechos de público conocimiento, manifestamos nuestro pesar y nos solidarizamos con las alumnas afectadas. Entendemos el enojo, la angustia y la impotencia que estos hechos generan, en este sentido, cabe aclarar que, en forma inmediata de haber conocido los mismos, la institución tomó las medidas disciplinarias y restaurativas de acuerdo a la normativa y protocolo vigente, procurando evitar la revictimización de las alumnas quienes constituyen el interés primordial de la institución.

Asimismo deseamos aclarar que no es cierta la versión que circula en cuanto a una supuesta sanción disciplinaria aplicada a alumnas de la institución en relación con este tema.

Como comunidad educativa, siempre alentamos al diálogo y estamos abiertos a las inquietudes de quienes así lo consideren, confiamos en la justicia y hacemos un llamado a la comunidad, para reflexionar qué nos sucede como sociedad ante tremendos hechos.