A una semana del accidente en el que murieron 4 chicos frente a Palmares aún no se sabe a qué velocidad iban

Solo se pudo determinar que los chicos circulaban el VW Golf por Avenida San Martín -o Panamericana- hacia el Norte y poco antes de llegar a calle Humahuaca, frente a Palmares, el conductor mordió el cordón, perdió el control del auto, cruzó la ciclovía ubicada en el margen Oeste, y terminó su recorrido al estrellarse contra un árbol.

Cómo determinar la velocidad a la que iba un vehículo tras un accidente

El perito particular y especialista en accidentología Héctor Roitman explicó a Diario UNO que existen varias formas de determinar a qué velocidad circulaba un vehículo que tuvo un accidente, a pesar de que no haya quedado registro en el tacómetro.

"Hay programas de reconstrucción de accidentes y softwares muy elevados de reconstrucción de este tipo de hechos, además de otros elementos para medir, como las deformaciones con las que quedó el vehículo", detalló el especialista.

accidente, godoy cruz, san martin sur.png Luego del accidente, los Bomberos debieron romper más el auto para poder sacar a las víctimas.

Sostuvo que muchas veces se cree que por no haber marca de frenada no se puede saber a ciencia cierta cuál era la velocidad en el momento del accidente, pero aseguró que sí se puede determinar.

Además, señaló: "La energía aumenta con el cuadrado de la velocidad. Cuando uno aumenta un poco la velocidad se aumenta al cuadrado. Es decir que si alguien circula a 80 km/h no es el doble de 40 km/h, sino que es cuatro veces más que ir a 40 km/h en términos de energía. Eso hace que se mezcle un poco la percepción común con la velocidad real en el momento del accidente".

El accidente que terminó con la vida de cuatro jóvenes

El accidente ocurrió minutos antes de las 3 del miércoles 15 de enero, cuando Thiago Magallanes, de 18 años, manejaba su auto VW Golf en el que iba acompañado de su hermano Bautista, de 14 años, y sus amigos Luciano Hernández y Santiago Gómez, de 17 años.

Los hermanos vivían con sus padres en el barrio de Palmares, y los otros dos chicos vivían cerca, en Godoy Cruz. Los cuatro eran alumnos del colegio ISEP, ubicado a una cuadra de la plaza de Godoy Cruz. Los tres más grandes habían terminado la secundaria en el 2024 y se habían ido de viaje a Brasil, del cual regresaron después de Navidad.

accidente con 4 muertos Godoy Cruz Thiago Magallanes.jpg Thiago Magallanes tenía 18 años y se sacó la licencia de conducir un día antes del fatal accidente.

En noviembre del 2024, Thiago Magallanes había cumplido 18 años y uno de los regalos que recibió por su mayoría de edad había sido un VW Gol, pero no tenía la licencia de conducir.

En ese viaje que compartieron los amigos, indicaron que Thiago había dicho que lo primero que haría en este 2025 era sacarse el registro. Y lo cumplió, ya que el lunes 13 de enero obtuvo su licencia. Esa noche hizo una fiesta con sus amigos para celebrar que ya estaba habilitado para manejar.

A pesar de esto, sus padres no le permitían salir en el auto a cualquier hora o en cualquier momento. El martes a la noche los cuatro estaban en la casa de los Magallanes, en Palmares, donde jugaban con la Play Station, hasta que le pidieron permiso a los padres para sacar el auto e ir a comer un pancho a pocas cuadras de allí y fueron autorizados.

accidente palmares Luciano Hernandez.jpg

No se sabe bien qué hicieron y hasta dónde fueron, pero cuando regresaban ya en la madrugada del miércoles 15, fue el momento en que Thiago perdió el control del Golf y chocaron contra un gran árbol, frente al mall de Palmares.

Los vecinos salieron por el estruendo que los despertó, vieron el tremendo accidente y alertaron que había dos chicos que no reaccionaban. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y comenzaron a desarmar el auto para sacar los dos cuerpos, vieron que había dos jóvenes más, también sin vida.

accidente con 4 muertos Godoy Cruz Santiago Gómez.jpg Santiago Gómez, de 17 años, fue una de las víctimas fatales del accidente frente a Palmares, en Godoy Cruz.

La situación fue de extremo dolor cuando sus padres llegaron y vieron la escena del accidente, aunque sus hijos ya no estaban allí. El relato del periodista de Radio Nihuil Matías Pascualetti, que estaba en el lugar, fue desgarrador cuando describió que uno de los padres se arrodilló frente al Golf, miró al cielo y exclamó: "Santi, por qué no me esperaste, yo te iba a ir a buscar".