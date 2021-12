A un exsenador justicialista le robaron más de dos millones de pesos

Exsenador-PJ-le-robaron-dos-millones-de-pesos1.jpg

Alrededor de las 5 del lunes, tres delincuentes que habrían ingresado al lugar tras romper una reja, los despertaron y luego de revolver los ambientes de la casa, se apoderaron de pertenencias que la pareja y del dinero, tras lo cual se escaparon en la camioneta de la mujer.

El ex senador y su esposa hicieron la denuncia en la comisaría 7ª de Castelar Norte y la causa es investigada por la UFI N°4 de Morón, a cargo Paula Salevsky.

La esposa de Román dio detalles de lo sucedido

La esposa de Román contó en diálogo con la prensa: "No podía levantarme de la mesada para agarrar algo para cortar el precinto. Logré agarrar un cuchillo y con fuerza pude cortarlo y pedir ayuda".

"Tenía miedo por él porque está enfermo del corazón", comentó la mujer, mientras que su esposo manifestó: "Se llevaron dinero en efectivo que tenía para pagar cosas de mi profesión, de la farmacia. Si ustedes vieran el desastre que es adentro".

José, uno de los hijos de Román relató en diálogo con la prensa: "Es un problema más de inseguridad, pero sabían a quien le venían a robar. Ellos están bien y mi mama dice que habrán estado una hora y pico".

"Según mi mamá que escuchó que hablaban entre ellos y vio una persona que hacía de campana y se llevaron la camioneta", contó, tras lo cual indicó que se habrían encontrado "huellas" de los asaltantes.

En tanto, en diálogo con el portal Primer Plano, señaló: "Los ataron, le pidieron a mi papá que abra la caja fuerte, cosa que hizo, obviamente. Se guardaron la plata que había ahí pero no se fueron, siguieron revisando todo. La verdad, no los golpearon aunque les reventaron la casa: destrozaron todo en busca de no sé qué más".

Ya habían sido asaltados en 2020

La familia de Román había sufrido un robo a fines de mayo de 2020 cuando dos delincuentes armados tomaron de rehén a su hijo José mientras estaba junto a su esposa y a sus dos hijos en su casa de Islas Malvinas al 3.300, también en Castelar Norte y los ladrones se llevaron dinero, tras lo cual escaparon.

En tanto, en diciembre de 1998, al ex senador Román lo asaltaron cuando estaba junto a su esposa y sus dos hijos en la misma localidad bonaerense y los delincuentes se llevaron un automóvil Renault Laguna que luego fue recuperado.