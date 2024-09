A 10 días del crimen del policía retirado todavía no se sabe nada del sospechoso que escapó

►TE PUEDE INTERESAR: Un policía retirado y un ladrón murieron en la misma habitación al enfrentarse a los tiros

guaymallen asesinato hector enrique pelayes 2.jpg El fondo de la casa de Guaymallén del ex policía Héctor Pelayes por donde dos hombres encapuchados y armados entraron y lo mataron.

Justo en ese lugar estaba un nene de 10 años, nieto del policía retirado, junto con un amigo de 9 años que vive a pocos metros. Al ver a los dos delincuentes, los chicos se metieron en la casa y se escondieron debajo de una cama.

Algunos relatos señalaron que los dos hombres, con caras cubiertas y guantes, apuntaron con armas de fuego a la hija del policía retirado. Héctor Pelayes al escuchar los gritos salió de la ducha, tomó su arma de fuego y en su habitación se enfrentó a los tiros con Roberto Pereyra, alias Coca. Los dos cayeron muertos al recibir un disparo en el pecho y sus cuerpos quedaron a pocos metros de distancia.

En ese momento, y ante la muerte del sospechoso, el otro delincuente escapó rápidamente de la casa sin llevarse nada.

La investigación por la muerte del policía retirado en Guaymallén

El caso se centró en quién era Roberto Coca Pereyra, el delincuente de 36 años que estaba con libertad condicional desde abril del 2023 luego de haber recibido una condena de 11 años y medio por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en el 2016.

Los cuestionamientos y la mira fue directo hacia la Justicia, especialmente hacia el juez Sebastián Sarmiento, quien otorgó el beneficio de libertad condicional a Pereyra. Según explicó, se basó en todos los informes favorables emitidos por las diferentes áreas que intervienen en la ejecución de la pena de un condenado.

En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal se expresó en contra, pero luego no apeló el fallo del magistrado, por lo que el condenado salió del penal.

►TE PUEDE INTERESAR: El delincuente que asesinó al policía retirado estaba con libertad condicional desde el 2023

roberto rolando pereyra asesinato guaymallen.jpg Roberto Pereyra, alias Coca, tenía 36 años. Entró a la casa del policía retirado Héctor Pelayes, se enfrentaron a los tiros y ambos murieron.

A pesar de la muerte de este exconvicto, la causa no termina allí. Todavía no está claro si los dos hombres fueron a robar o iban por algo puntual contra el ex policía. Pero además, el cómplice de Pereyra escapó y a 10 días de ocurrido el crimen todavía no fue capturado.

La Policía y los pesquisas aseguraron que trabajan para encontrarlo y detenerlo, y que "en cualquier momento puede haber novedades", pero algunos señalaron que todavía no estaría ni siquiera identificado.