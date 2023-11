Una superproducción de Hollywood denuncia el negocio petrólero

Esa nación de pueblos originarios poseía grandes yacimientos que la convertían en uno de los espacios con más riqueza por habitante de todo el mundo. Pero, el costo a pagar por ese privilegio fue muy alto: asesinatos y testamentos escritos en sangre.

A lo largo de más de tres horas, se muestra un entramado mafioso y maquiavélico real donde los hombres blancos tratan de apoderarse mediante todo tipo de tretas de los recursos de los Osage. Pero, como ocurre muchas veces, aparece el factor humano y un rubio de ojos claros se enamora de una flor de la tierra. Entonces, toda la trama de engaños se complica.

Existieron denuncias sobre esos crímenes brutales que llegaron a castigarse gracias a que el gobierno nacional había creado poco tiempo antes el FBI (Federal Bureau of Investigation), de hecho sus primeras investigaciones fueron sobre estos acontecimientos.

Este filme puede encontrarse en los cines.

En 2023, Netflix subió a su catálogo un filme exitoso estrenado en 2007 e interpretado por el laureado actor inglés Daniel Day Lewis. Se trata de Petróleo Sangriento, una obra que rápidamente se ubicó como la más vista en la plataforma.

El gigante del streaming sabía que lograría un gran éxito con esta joya del cine que narra la vida de un ambicioso buscador de oro negro. Obtuvo 137 nominaciones y 116 galardones desde su estreno. La prestigiosa revista Time la consideró "una de las más originales películas estadounidenses de toda la historia".

La historia versa, básicamente, sobre una familia que, a medida que se iba enriqueciendo, cambia sus principios y valores. La ambición desmedida los lleva a la perdición. El protagonista se hace rico tras encontrar un gran yacimiento en 1902. Con ese dinero, convierte un simple pueblo texano en una ciudad pujante, provocando la ira de un carismático y joven pastor evangélico.

