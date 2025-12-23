Science declara a la energía renovable como el "Gran Avance de 2025"

Por primera vez, las fuentes limpias superaron al carbón, que descendió al 33,1%. Este avance fue impulsado principalmente por la energía solar, cuyas instalaciones crecieron un asombroso 64% a nivel mundial en tan solo seis meses.

A este ritmo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta en su reporte Renewables 2025 una expansión masiva de 4.600 GW de capacidad renovable para el final de la década. Esta cifra duplica lo logrado en el quinquenio anterior, con China como el motor principal del cambio. El gigante asiático no solo lidera el 60% del crecimiento mundial, sino que se encamina a cumplir sus metas de 2035 con cinco años de antelación.

América Latina: Un bastión de resiliencia climática

La región de América Latina y el Caribe (ALC) emerge en este escenario como un ejemplo de lo que es posible cuando la geografía y la voluntad política convergen. Según el reporte de Zero Carbon Analytics, la región ya genera el 17% de su electricidad mediante viento y sol, superando el promedio global del 15%.

"Gracias a la gran proporción de energía hidroeléctrica (41%) y al creciente papel de la eólica, la solar y la bioenergía, la región sólo es responsable del 5% de las emisiones mundiales acumuladas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía", destaca el informe.

El compromiso regional no se detiene allí. Bajo la iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe), 16 países han sellado el compromiso de alcanzar al menos un 80% de generación renovable para el año 2030, estableciendo un estándar de ambición climática que el resto del mundo observa con atención.