El prestigioso reconocimiento Breakthrough of the Year, otorgado anualmente por la revista estadounidense Science, ha encontrado su protagonista de 2025 no en una partícula subatómica o en una nueva medicina, sino en la transformación estructural de nuestra civilización: el crecimiento imparable de la energía renovable.
Science declara a la energía renovable como el "Gran Avance de 2025"
La prestigiosa revista Science otorga su máximo galardón al crecimiento exponencial de la energía limpia. Por primera vez, el sol y el viento superan al carbón
Este galardón, que en años anteriores destacó hitos como la vacuna contra el COVID-19 o el hallazgo del bosón de Higgs, valida hoy que la transición energética ha dejado de ser una promesa a futuro para convertirse en la realidad científica y técnica más relevante de nuestra era.
El punto de inflexión: El sol y el viento vencen al carbón
Los datos que respaldan esta distinción son contundentes. Según el informe Global Electricity Mid-Year de la consultora Ember, el primer semestre de 2025 marcó un quiebre en la historia de la humanidad: la generación solar y eólica no solo cubrió el aumento de la demanda eléctrica, sino que impulsó a las renovables a alcanzar el 34.3% de la matriz global.
Por primera vez, las fuentes limpias superaron al carbón, que descendió al 33,1%. Este avance fue impulsado principalmente por la energía solar, cuyas instalaciones crecieron un asombroso 64% a nivel mundial en tan solo seis meses.
A este ritmo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta en su reporte Renewables 2025 una expansión masiva de 4.600 GW de capacidad renovable para el final de la década. Esta cifra duplica lo logrado en el quinquenio anterior, con China como el motor principal del cambio. El gigante asiático no solo lidera el 60% del crecimiento mundial, sino que se encamina a cumplir sus metas de 2035 con cinco años de antelación.
América Latina: Un bastión de resiliencia climática
La región de América Latina y el Caribe (ALC) emerge en este escenario como un ejemplo de lo que es posible cuando la geografía y la voluntad política convergen. Según el reporte de Zero Carbon Analytics, la región ya genera el 17% de su electricidad mediante viento y sol, superando el promedio global del 15%.
"Gracias a la gran proporción de energía hidroeléctrica (41%) y al creciente papel de la eólica, la solar y la bioenergía, la región sólo es responsable del 5% de las emisiones mundiales acumuladas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía", destaca el informe.
El compromiso regional no se detiene allí. Bajo la iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe), 16 países han sellado el compromiso de alcanzar al menos un 80% de generación renovable para el año 2030, estableciendo un estándar de ambición climática que el resto del mundo observa con atención.