Al ser entrevistado por Carbono.news, el abogado animalista Leonardo Barnabá explicó que, si bien es necesario aplicar esta legislación, no es algo que se pueda conseguir rápidamente. "Entendemos que no se puede hacer cumplir de un día para el otro porque, en definitiva, sería peor para los caballos. Vas a tener mucha gente que no puede salir a trabajar y además, un montón de animales que no se sabe adónde van a ir", aclaró.

Tracción a sangre y explotación de caballos en Quilmes

Por esto, Barnabá planteó "una reglamentación a la ordenanza para que, de manera progresiva, en Quilmes, se prohibiera por zonas e intercambiando los caballos por carros en los que no se necesite su esfuerzo".