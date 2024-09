La tormenta Boris causó las lluvias más copiosas de Europa en el último siglo

La capital de Hungría, Budapest, soporta "la mayor inundación de la década" y varias de las llamadas "capitales imperiales" registran una muy peligrosa subida en el caudal del río Danubio.

Las autoridades de la ciudad de Viena están instalando diques móviles y presas temporales gracias al esfuerzo de miles de soldados que buscan hacer frente a los inéditos niveles de las aguas. En Lugo, Italia, las autoridades ordenaron la evacuación de las residencias en planta baja después de sufrir el desborde del río Senio.

Varias de estas urbes estaban disfrutando hasta hace pocas semanas de temporadas turísticas estivales acompañadas de un intenso calor, pero todo cambió con la irrupción del fenómeno denominado "Boris": sus aguaceros no registran precedentes desde principios del siglo XX.

