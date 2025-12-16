Argentina: el fin de la agonía de Kshamenk

Durante más de tres décadas, el animal fue la estrella de un espectáculo lucrativo. Aprendió a saludar, a saltar por comida y a posar para las fotos, mientras su aleta dorsal colapsaba -un signo inequívoco de estrés y confinamiento en orcas macho-.

La soledad como condena

El drama de Kshamenk se profundizó en el año 2000, cuando murió "Belén", la orca hembra que compartía su estanque. Desde entonces, pasó 25 años sin contacto con ningún otro ejemplar de su especie. Las orcas son animales altamente sociales, con dialectos y estructuras familiares complejas; privar a Kshamenk de su manada fue, en términos etológicos, una tortura psicológica prolongada.

Aunque compartió espacio con delfines nariz de botella, la diferencia de especies y comportamientos a menudo derivó en agresiones y dominancia, exacerbando el cuadro de lo que los expertos denominan "zoocosis": comportamientos repetitivos y estereotipados derivados del aburrimiento extremo.

Embed - Ale Erben Cuidemos el mundo on Instagram: "¡Último momento!Tristeza absoluta Murió Kshamenk, tras permanecer más de 33 años en cautiverio en la cárcel marina llamada "MUNDO MARINO" @mundomarino.ar La orca fue capturada en 1992 tras mentiras sobre su rescate, jamás liberada nuevamente a la naturaleza y vivió en el parque Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú por el resto de su vida HASTA HOY. Desde esta cruel organización indicaron que Kshamenk sufrió un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 7 de la mañana Las orcas están acostumbradas a nadar hasta casi 70 kilómetros por día y a sumergirse hasta 152 metros de profundidad en el océano: Kshamenk vivió en un piletón de 12 metros Se estima que las orcas en cautiverio viven en un espacio que es el 0,0001% del espacio que necesitan para vivir. Esto explica los daños que les genera el encierro: Debilitamiento y atrofia Estrés crónico: es de los animales más inteligentes y sociales, por lo que sufre más el aislamiento. Terminan automutilándose Daños en los dientes muy graves por frotarlos contra las paredes de los estanques: esto favorece las infecciones. La última vez que vio a una orca fue a "Belén", su compañera, ya que así la nombraron en Mundo Marino, quién falleció en el estanque de una infección renal estando preñada Respecto de las causas del paro cardíaco, se explicó que actualmente se están evaluando las circunstancias y el origen del episodio, aunque todo apunta a que estuvo relacionado con su avanzada edad y el deterioro de su salud Perdon KSHAMENK jamás podremos darte un minuto de felicidad, ese que tanto añoraste Jamás debieron educarte para saltar, jamás debieron ser abrazos de hombres y mujeres parte de tu vida diaria Que su muerte sirva para que todos juntos tomemos conciencia de estos lugares NO VAYAS, NO SEAMOS CÓMPLICES DE MÁS KSHAMENK #kshamenk por siempre en nuestros #MundoMarino #cautiverio" View this post on Instagram

La batalla legal que no alcanzó

En los últimos años, la salud de Kshamenk se deterioró visiblemente. Activistas y abogados intentaron interponer recursos de amparo y proyectos de ley (como la "Ley Kshamenk") para lograr su traslado a un santuario marino o, al menos, detener su exhibición. Se argumentaba que el animal era sujeto de derechos no humanos. Sin embargo, las trabas burocráticas y la resistencia de la empresa propietaria dilataron cualquier solución.

Mundo Marino sostuvo hasta el final que el animal era "parte de la familia" y que su liberación era imposible debido a su dependencia humana. Hoy, esa dependencia se ha roto de la única forma irreversible.

Kshamenk ya no nada en círculos. Su cuerpo ha dejado de ser un activo contable para convertirse en bandera. Su muerte debe servir para que Argentina prohíba definitivamente la exhibición de cetáceos y para recordar que el mar, y no una piscina, es el único hogar posible.