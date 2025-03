América Latina prepara nuevos planes climáticos mientras aumentan las emisiones

A pesar de sus actuales planes de NDC, las emisiones en México y Brasil -los dos mayores emisores de la región- están en aumento, como también lo están en Argentina, Colombia, Chile y Paraguay. Estas emisiones se controlan mediante informes de transparencia bienales, un mecanismo del Acuerdo de París que obliga a las partes a actualizar la información sobre sus emisiones.

BeFunky-collage - 2025-03-07T125228.409.jpg Vacas pastando en un campo de Gaúcha do Norte, estado de Mato Grosso, Brasil. Los nuevos planes climáticos del país incorporan la adopción de modelos de producción ganadera sostenibles (Foto: Flávia Milhorance / Dialogue Earth).

"Las emisiones de la región siguen creciendo y no hay desacoplamiento del crecimiento económico", afirma Alejandra López, que dirige el área de diplomacia climática en Transforma, una ONG con foco en el clima. "Las NDC son una oportunidad para repensar los modelos de desarrollo. Los países tendrán que plantearse las medidas que tomarán para ser neutros en carbono".

El proceso de los nuevos objetivos

Elaborar un plan climático nacional no es sencillo. Aunque suele estar dirigido por el área de medioambiente de un gobierno, todos los ministerios están implicados, ya que los compromisos que se incluyan les afectarán directa o indirectamente. También requiere conseguir la financiación necesaria para poner en práctica los planes.

Las NDC reflejan las realidades de un país, y cada una es diferente. Por tanto, los gobiernos pueden elegir cómo presentan sus compromisos. Aunque no son compromisos jurídicamente vinculantes, las NDC suelen ir asociadas a leyes: por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático de Chile y la Política de Cambio Climático de Uruguay.

Los dos primeros países latinoamericanos en presentar sus nuevas NDC, Brasil y Uruguay, lo hicieron en 2024. Brasil presentó sus NDC durante la conferencia de la ONU sobre cambio climático de 2024, COP29. Como país anfitrión de la COP30 que tendrá lugar el próximo noviembre, las NDC de Brasil fueron especialmente esperadas y analizadas.

Los próximos pasos

Colombia, México y Panamá están elaborando sus nuevos planes climáticos, pero López afirma que no estarán listos en un futuro inmediato. El de Argentina no está previsto hasta mediados de este año, según declaraciones realizadas en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad COP16 de 2024 por su ex subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas.

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor senior de política climática, la gran mayoría de las NDC latinoamericanas que se presentarán este año serán conservadoras: "Aunque algunas aumentarán la ambición, no serán los grandes compromisos que a uno le gustaría. Los gobiernos serán prudentes. Eso no quiere decir que si las sumamos todas, no vayamos a estar un poco más cerca del objetivo de los 2°C, lo que sería una señal positiva".

La COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebrará en Brasil del 10 al 21 de noviembre. Se espera que el mayor número posible de NDC esté listo antes de esa fecha, para facilitar el balance. Mientras que la COP29 se consideró una conferencia centrada en la financiación -que concluyó con un nuevo objetivo de financiación del clima muy criticado-, la COP30 será una conferencia centrada en la implementación .

Durante una visita a Brasil en febrero, el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, declaró: "La gran mayoría de los países han indicado que presentarán nuevos planes este año". Añadió que tiene sentido que las partes se tomen más tiempo con sus NDC, "para asegurarse de que estos planes son de primera calidad, esbozando adecuadamente cómo contribuirán a este esfuerzo".

*Nota de Fermín Koop para Dialogue Earth