Pese al trabajo de Vialidad, aún no se hablilita el ingreso de visitantes a Laguna del Diamante

maquinas de vialidad en laguna del diamante Se acumularon 30 centímetros de nieve en la zona de Laguna del Diamante. Foto: Gobierno de Mendoza

El trabajo de Vialidad en Laguna del Diamante

Desde el viernes, los operarios de Vialidad Mendoza trabajan con equipo pesado en el circuito a Laguna del Diamante para limpiarlo de la fuerte nevada que cayó ese mismo día en la madrugada y en la tarde previa del jueves. Se acumularon más 30 centímetros de nieve, que impidieron la apertura para la visita de los turistas como se había previsto.

Los trabajos continuarán en los próximos días y oportunamente se informará cuando ya esté transitable.

La Dirección Provincial de Vialidad trabajó todo diciembre en el acondicionamiento de la ruta, pero dos nevadas tardías frustraron los planes.

Desde el organismo explicaron que "la tarea es ardua y lenta, aunque algunos sectores permitan trabajar a buen ritmo, pero la mayor parte del circuito a Laguna del Diamante es intrincado, con cuestas y pendientes desafiantes, curvas cerradas, tramos que transitan al borde de precipicios y zonas muy altas donde la nieve impacta en cantidad".

La Laguna del Diamante está ubicada a 3.289 metros sobre el nivel del mar, la misma altura que el Paso Internacional Cristo Redentor, pero para llegar al espejo de agua, antes hay que pasar por la Pampa de las Avestruces, que está apostada a 3.549 metros sobre el nivel del mar.

Todo esto hace que la tarea de los hombres de la Dirección Provincial de Vialidad en este paraje remoto y solitario sea dificultosa, riesgosa y de extrema paciencia.

La Ruta Provincial 98 es el camino por el que se llega a la laguna, ubicada en el departamento de San Carlos. La ruta se extiende en un total de 80,2 kilómetros, desde la RN 40 hasta el Paso de los Arrieros, en el límite con Chile.

En el trayecto está el circuito de Laguna del Diamante, que ocupa 43 km, comenzando a 26 km de la RN 40, en Alvarado, el puesto de Guardaparques, y finaliza a unos 11 kilómetros, antes de la frontera geográfica, en el puesto de Ganadería Nacional y en la naciente del río Diamante.

maquinas de vialidad en laguna del diamante2 Vialidad busca despejar el camino. Foto: Gobierno de Mendoza.

Las rutas del sur y de Potrerillos

Alrededor de las 2 de la mañana del domingo, fuertes tormentas afectaron la zona de alta montaña y también Potrerillos, cargando los arroyos y cauces aluvionales que arrastraron roca y barro y cortaron el tránsito de la Ruta Provincial 89.

Los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intervinieron a esas horas limpiando los badenes y dejando transitables la ruta a las villas de montaña.

En el sur provincial, Vialidad habilitó un tramo de 3,5 kilómetros desde el dique de Valle Grande hasta el mirador del submarino, uno de los puntos más visitados en donde los turistas pueden ver y fotografiar la postal más famosa del lugar.

El resto del circuito de suelo natural, desde el mirador del submarino hasta el dique El Nihuil, continúa intransitable, debido a las tormentas de la semana pasada, que causaron diversos daños que la DPV está reparando para normalizar el tránsito vial.