Anunciaron que la reserva natural Laguna del Diamante abrirá su temporada 2026 este viernes. La apertura estaba pensada para el jueves, pero el lugar quedó cubierto de nieve después de un temporal y hubo que modificar los planes.
Reprogramaron la inauguración de temporada de la Laguna del Diamante por una tormenta de nieve
Este viernes quedará habilitado el ingreso a la reserva natural Laguna del Diamante y solo para la jornada de apertura el acceso será gratuito
Como cada año, durante la jornada inaugural el ingreso al turismo será gratuito y marcará el inicio de una nueva etapa de visitas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Mendoza.
Sin embargo, sí se realizará el acto oficial que estaba previsto para las 10 del jueves en la Seccional Guardaparque Alvarado. Se continuará con trabajos de despeje, mantenimiento y acondicionamiento del circuito de acceso a la Laguna del Diamante realizados por Vialidad Provincial.
Algo habitual es que se deba rehabilitar el camino de Alta Montaña tras permanecer cubierto por nieve y hielo durante gran parte del año. El circuito, de suelo natural, suele quedar intransitable entre ocho y nueve meses debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que el ingreso a la reserva natural solo puede habilitarse durante el verano y hasta comienzos del otoño.
En este sentido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el valor ambiental y turístico del área protegida y el trabajo articulado entre los organismos provinciales.
“La apertura de la temporada 2026 de la Laguna del Diamante simboliza el compromiso de nuestra gestión con un turismo sustentable, seguro y respetuoso del ambiente", expresó la funcionaria. Y completó: "Este sitio único es un patrimonio natural de todos los mendocinos, y garantizar el acceso en condiciones adecuadas es una prioridad”.
Tickets online para ingresar a la Laguna del Diamante
Los trabajos viales en el lugar demandaron más de dos semanas e incluyeron el despeje de grandes acumulaciones de nieve y hielo, la remoción de rocas de gran tamaño y la reconstrucción de tramos del camino, lo que posibilita hoy un acceso más seguro y ordenado a esta reserva natural ubicada a 220 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Mendoza, en el departamento de San Carlos.
Desde la Ruta Nacional 40 -último punto asfaltado- hasta la laguna, el recorrido total es de 64,6 kilómetros por caminos de tierra acondicionados por Vialidad Mendoza. El tramo más exigente comprende 43 kilómetros entre la Seccional Guardaparque Alvarado y la Seccional Laguna, donde se encuentra el refugio El Cilindro, frente al espejo de agua de la Laguna del Diamante.
La Laguna del Diamante se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes, a los pies del volcán Maipo, de 5.323 metros de altura. El tiempo estimado de viaje desde la capital provincial es de aproximadamente cuatro horas.
Actividades en la Laguna del Diamante
Durante la temporada 2026, los visitantes podrán realizar actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo, picnic, acampe y andinismo, de acuerdo con la modalidad de ingreso elegida. En todos los casos será obligatorio adquirir la entrada previamente a través del sistema de reservas en línea de Áreas Naturales Protegidas. Y no se permite el ingreso de mascotas o motos enduro.
En ese sitio oficial de turnos los turistas locales o foráneos podrán elegir la actividad a realizar, la fecha y el horario disponibles; completar los datos de los visitantes y confirmar la reserva. Las entradas tienen un valor general de $7000 con descuento para residentes en San Carlos y se encarece para andinistas que deseen escalar al volcán Maipo o para quienes busquen ir a pescar.
El pago se efectúa mediante Pago Fácil o Mercado Pago, utilizando el cupón generado por el sistema. El comprobante de pago deberá presentarse en el momento del ingreso a la reserva.