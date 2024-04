Las mil vidas del mendocino Gustavo Milutin: de la política y la economía al mundial de motos en Portugal

Gustavo Milutin1.jpeg Milutin se sometió a un riguroso entrenamiento para llegar al mundial W2RC de Portugal y hacer el mejor desempeño la semana que viene. Gentileza Gustavo Milutin

Será el debut de la competencia de Rally Raid o W2RC en Portugal, a darse la semana próxima del 2 al 7 de abril, en Grândola, en el distrito de Setúbal, a 60 kilómetros de Lisboa. La ruta abarcará unos 1.700 kilómetros distribuidos en 5 etapas y explorará las regiones del Alentejo y de Ribatejo, con una incursión en España en la región de Extremadura.

Para esto, Gustavo lleva meses preparándose, entrenando largas horas y participando en carreras nacionales como el Desafío Ruta 40 para adquirir experiencia. Siempre, guiado y sostenido por un referente en el deporte motor: Javier Pizzolito.

Cómo fusiona el motociclismo con su vida empresarial

Milutin es un alma inquieta, que lo motivan muchos desafíos a la vez. Su principal empuje a la hora de asumir retos que pueden parecer tan distantes es simplemente el aprendizaje. Y con ese objetivo viajará a Portugal este fin de semana largo, apoyado -claro está- por un equipo de profesionales que lo preparó para este momento: a Pizzolito se suman Sebastián Pomenich en lo técnico, Antonella Pérez en la parte física, Julieta Villarruel como psicóloga y Marisol Pardo como nutricionista.

"Lo que me propongo con esta carrera es divertirme, terminarla con la menor cantidad de golpes posibles, y sobre todo llevarme algo más que el haber corrido la carrera; quiero aprender algo más, voy a competir con pilotos muy buenos", confiesa el motociclista. Y reconoce: "Hago esto porque me gusta, me apasiona, y en el poco tiempo que llevo me lo tomo muy en serio".

Define a las carreras de Rally "como la vida misma":

"Es un deporte que te demanda atención, si te caés tenés que levantarte y seguir y si algo se rompe tenés que ver cómo lo arreglás". "Es un deporte que te demanda atención, si te caés tenés que levantarte y seguir y si algo se rompe tenés que ver cómo lo arreglás".

De allí que esta concepción que tiene del motociclismo sea para él una evolución de su propia vida en todos los ámbitos que se desarrolle. Por ello buscó el modo de fusionar su nueva faceta como motociclista con el empresario que también desarrolla día a día, y que ocupa buena parte de su tiempo.

Dedicada su firma a la creación de productos químicos, Gustavo Milutin elaboró Max Clean, un producto dedicado a limpiar motocicletas y otros vehículos. Y toma Max Clean para dar a conocer su equipo deportivo con el que compite a nivel profesional. "Veía que no había algo específico para limpiar las motos, entonces se me ocurrió crearlo junto a mi papá, claro, que es ingeniero industrial y fundador de nuestra empresa familiar INAP", cuenta.

Gustavo Milutin con moto y equipo.jpeg Gustavo agradece el apoyo de su equipo de trabajo en la empresa INAP que tiene junto a su familia: "Sin ellos no hubiera podido lograr esta competencia de motos internacional". Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Con 26 años, y recién recibido de economista, el joven estudiaba en Buenos Aires y decidió volver a Mendoza natal para tomar el timón de la empresa familiar ya que "se encontraba en un momento complicado, en plena pandemia, y mis viejos me necesitaban acá". Gustavo no solo logró salvar la empresa de esa situación sino que la posicionó entre las líderes de la industria química en la provincia.

“Soy el CEO de la empresa, asumí este cargo hace un año, antes era gerente de Operaciones. Cuando me vine la empresa estaba en una situación económica complicada, la pudimos levantar y tras dos años asumí como CEO. Una de las cosas que nos ayudó mucho a sobrevivir y seguir creciendo fue siempre emprender nuevos proyectos”, afirma Gustavo Milutin.

Su empresa nació en la lavandería de su casa

Tres motos tiene Gustavo: una para entrenar y las otras dos para correr enduro en las competencias oficiales en las que participa. Reconoce que sus padres "la sufren como nadie" ante cada aventura que él emprende en la vida. Sin embargo, siente que "ya los tengo acostumbrados".

Gustavo es hijo único y de chico que elige deportes de riesgo para practicar. Por ejemplo, una vez hizo polo hasta que se cayó, se quebró y no volvió a subirse a un caballo. "Pero mis viejos siempre me apoyan, saben lo que significan las pasiones para mí", afirma.

De todos modos, pareciera que sus padres le transmitieron ese espíritu emprendedor a Gustavo. De hecho, la empresa INAP empezó a gestarse en el hogar de la familia Milutin.

Gustavo Milutin con papa y mama.jpeg Gustavo, en la empresa familiar de productos químicos, junto a su papá Jorge y su mamá Claudia Vila. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

"Sí, la empresa nació en la lavandería de mi casa, yo era chico", admite la historia de esta aventura de sus papás que hoy los lleva a ser una de las marcas más importantes en lubricantes y auxiliares químicos a la industria alimenticia y al comercio de la región. "Empezaron a fabricar los productos ahí, en la lavandería de casa, repartían en un Rastrojero que tenía un amigo de ellos y les daba una mano; de a poco fueron metiendo clientes grandes, así fue creciendo la empresa hasta que empezamos a exportar", cuenta Gustavo.

En la actualidad, el economista está al frente de esta industria familiar que ha sabido reconvertirse a los tiempos que corren. Una de las primeras decisiones que tomó Gustavo fue cambiar el equipo de la empresa con gente que le demostrara ganas de crecer, de progresar. "La gente que se fue lo hizo porque quiso, así fui armando un equipo con sangre joven porque la empresa necesitaba tener otra dinámica", explica el empresario sobre su grupo más íntimo de trabajo que no supera los 35 años.

"Siempre busqué gente que quiera sumar, con actitud más que con aptitud", destaca Milutin sobre su forma de encarar la dirección de INAP.

Fue precandidato a concejal por Luján de Cuyo

Entre las facetas de su vida, Gustavo Milutin encuentra una que disfrutó mucho pero no repetiría. Por lo menos, en este presente; aunque no lo descarta en el futuro.

Es que probó suerte también en el mundo de la política. Fue conquistado por esa nueva convergencia de empresarios y jóvenes profesionales que en 2021 se unió en una misma voz para exponer su modo de ver la gestión pública. Quiso involucrarse, con el antecedente de haber militado en su adolescencia en el PRO.

Para las elecciones PASO del 2021 lo hizo en el proyecto Cambia Ya! como precandidato a concejal por Luján de Cuyo. Se trató de una interna dentro del partido que hoy gobierna la provincia, Cambia Mendoza, y que tenía como máximo referente al bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, quien es el actual ministro de Producción de Alfredo Cornejo.

Gustavo Milutin con moto1.jpeg Con 28 años, Gustavo Milutin fue precandidato a concejal en Luján de Cuyo por el frente Cambia Ya! en el 2021. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

En aquellos tiempos, con barbijo aún tras la salida de la pandemia, Gustavo recorría los barrios lujaninos y en sus redes manifestaba: "... he decidido involucrarme, para tratar de hacer una diferencia, tratar de cambiar las cosas desde adentro. Quiero que haya nuevas caras en la política, caras que sepan lo que es pagar impuestos, sueldos, tratar de llegar a fin de mes. Es por eso que soy precandidato a concejal por Luján de Cuyo, por el frente Cambia Mendoza en la lista Cambia Ya".

Perdió. No llegó a ocupar su banca, pero de todos modos recuerda la experiencia como "otro gran aprendizaje de mi vida". Y asegura que no recibió ni pidió ningún tipo de apoyo económico para representar a Mendoza en el Rally Raid W2RC de Portugal "porque no lo necesito". Y amplía su mirada: "No veo la política como un trampolín para hacer contactos y vivir del Estado, no me gusta eso pese a que conozco a muy buenos dirigentes políticos; para salir de la crisis necesitamos tirar todos para el mismo lado, cada cual desde su lugar; no querer salvarnos solos porque así vamos derecho al fracaso".

Sueña con estar en un Dakar

Para el resto del año, y una vez de regreso del Rally Raid de Portugal, Gustavo piensa volver a correr Ruta 40 y también quiere participar del campeonato La Encrucijada que se realiza en Mendoza. Y, claro está, su sueño es llegar a formar parte de un Dakar.

"Con todo esto tengo para entretenerme", suelta entre risas, confirmando su hiperactividad. Y, en ese tren de mostrar su personalidad aventurera, se para frente a su porvenir para asegurar: "Nunca le tuve miedo a nada, a esta altura, menos".

En cuanto a su profesión, Milutin se puso como meta este año presentar la tesis de la maestría en Finanzas que realizó hace unos años. "Justo la estaba haciendo en Buenos Aires, apenas me recibí en Economía, cuando me volví a Mendoza, en el 2020; así que quiero retomarla para darle un cierre a esa etapa también", comenta entre sus proyectos del 2024.

Gustavo Milutin con moto.jpeg El motociclista lujanino representará a Mendoza en el Rally Raid W2RC que se correrá por primera vez en Portugal, a principios de abril. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Es que, por más voluntad que le ponga a la multiplicidad de actividades que desea desarrollar, los tiempos a veces son tiranos y le juegan en contra. "La empresa me consume mucho, viajo mucho por trabajo a Buenos Aires y a otros países, y desde hace un año con los entrenamientos de motociclismo no tengo tiempo ni para dormir", confiesa el CEO de la firma familiar INAP.

"No es fácil mechar entre el trabajo y la pasión, me levantó a las seis de la mañana, entreno, después voy al trabajo y a las 5 de la tarde ya me voy a entrenar en moto para sumar horas y experiencias”, concluye el joven empresario y motociclista.