"Giuli es amor y solidaridad", aseguraron las amigas de Lucoski, que sigue internada en el Central

Detrás de la crónica policial, y la de sociedad, al hablar con el entorno de los accidentados surge la verdadera identidad de dos personas muy queridas y la historia de un amor profundo.

Giuliana y Ricardo están comprometidos. Tenían la fecha de la boda para el 28 de este mes, pero ella continúa internada en el Hospital Central. Él fue dado de alta para someterse a una operación en una clínica privada. Afuera, son muchos los que esperan y ruegan por la recuperación de la Reina Nacional de la Vendimia 2016.

"Ricardo es fanático del motociclismo, y por el amor que le tiene a Giuliana, le había prometido dejar de andar en moto. Incluso ya había publicado el anuncio para venderla"

lucoski-tati-blanco-03.jpg Tati Blanco y una selfie con Giuliana. Vecinas de Chacras, compartieron el viaje de los 15 a Disney y son inseparables. Giuli la eligió como testigo de casamiento por la iglesia.

Al ver la publicación de noticias sobre el accidente, abundan las fotos de Giuliana como reina vendimial, y poco se sabe de su vida personal, su profesión, sus sueños y el amor que la une con Ricardo Luna.

Giuliana tiene 28 años, vive en Chacras de Coria, Luján, y proviene de una reconocida y muy querida familia, donde su padre se dedica al negocio inmobiliario y, según los conocidos, allí le inculcaron con el ejemplo sus valores humanos a la bella joven.

Estudió abogacía en la Universidad de Mendoza, y luego siguió estudiando para recibirse de de martillera pública y corredora inmobiliaria.

En el año 2016 fue elegida Reina de la Vendimia de Chacras de Coria, y luego ganó el cetro por el departamento de Luján. En el Acto Central, fue coronada Reina Nacional de la Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day.

Dos mendocinos excepcionales

La familia de Lucoski monta guardia en la puerta del Hospital Central, y reza por su recuperación. El amor incondicional con el acampe en la vereda del nosocomio capitalino día y noche, es conmovedor. Pero no solo está la familia, sino también los amigos, que supo cosechar con su don de excelente persona.

lucoski-sol-elina.jpg Amigas familieras e incondicionales: Giuli y las hermanas Giménez, Sol (izq.) y Elina.

Giuliana es recordada por su elección como Reina Nacional de la Vendimia, en 2016, cuando se destacó, no sólo por su belleza, sino también por su simpatía y su sencillez y frescura. Ricardo es un reconocido cirujano plástico, y no sólo por su capacidad profesional, sino por su solidaridad, ya que en 2017 lanzó un proyecto que obtuvo respaldo de la Provincia y la Nación, para realizar cirugías para reparar las mamas de mujeres sin obra social -ni dinero- que sufrieron mastectomía debido al cáncer.

Dicen que los amigos son la familia que uno elige, y que nos da la vida, no la sangre. En este sentido, para hablar de quienes conocen, y aman a Giuliana, y están rezando y haciendo el apoyo a ella y a su familia, hay tres amigas que la conocen desde hace años, y juntas han compartido momentos claves en sus vidas, incluso, hace poco, la despedida de soltera.

lucoski-tati-blanco-01.jpg Tati Blanco acompañando a Giuliana cuando se recibió de abogada en la Universidad Mendoza.

Una mirada a la Giuliana íntima

Una de ellas es Tati Blanco, vecina y amiga desde la adolescencia, tanto es así, que compartieron el viaje a los 15 años a Disney World, destacó el espíritu emprendedor y valiente de Giuli. "La conocí en el viaje a Disney, y la recuerdo del contingente que éramos como 500. En uno de los parques había una muñeca de Minnie (Mouse) enorme, más alta que yo, y me dije ¿Quién se podría llevar semejante peluche?. Ahí apareció Giuliana y se lo llevó", dijo la amiga de la ex reina.

"Cuando volvimos, en el avión, se las arregló para llevar la muñeca de Minnie con ella. La trajo a upa, y sin molestar a los asientos vecinos, todo el viaje. Así es ella, valiente y luchadora por lo que quiere. Es una guerrera, excelente hija", dijo Tati, que se quebró por la emoción en el relato.

"Siempre le dije que ella me emociona. Disfruto sus logros como propios. Vivimos a pleno cuando se presentó para reina vendimial o cuando se recibió. Pero nunca voy a olvidar el día que me contó que se iba a casar", destacó Blanco.

Luego agregó: "Me llegó un mensaje de ella mientras tomaba sol, y vi que lo había borrado luego. Le pregunté qué había mandado, y me envió una foto donde juro que pude ver la felicidad de ella reflejada en sus ojos porque se iba a casar. Encima, a las dos semanas me volvió a llamar y me pidió si podía ser su testigo en la iglesia. Lloré tanto en ese momento, por la emoción que trasmitía ella, como ahora que rezamos para que sane".

Las anécdotas de las hermanas Giménez

Sol y Elina Giménez, son hermanas, y ambas conocieron a Giuliana en el ámbito de la Universidad de Mendoza, donde las tres estudiaron Derecho. Allí las rubias lujaninas contaron por separado sus apreciaciones sobre la accidentada amiga, con la que vivían en forma especial la previa del casamiento, y ahora la vigilia hospitalaria, esperando la recuperación de la Lucoski. Ambas contaron cómo la conocieron, su aventura vendimial, y su romance con el médico cirujano.

lucoski-sol-gimenez-03.jpg Giuli y Sol Giménez, amigas en la vida y compañera de estudios en la facultad de Derecho.

"Giuli es amor, siempre está pensando en el otro, en lo que necesita, en lo que le hace bien, en los detalles que a uno lo ponen feliz. Es una gran hija, hermana, amiga, etcétera. Es luz donde sea que ella esté", inició su relato Elina.

Sobre el contexto en el que se conocieron, Sol dijo: "La facultad nos unió y jamás nos hemos separado. Tengo la buena suerte de poder trabajar por ella, y eso hace que pueda verla más seguido. Ella es corredora inmobiliaria y yo soy escribana. Ella me delega mucho trabajo y viceversa".

Como gran amiga de Lucoski, Elina y otras amigas estuvieron con la morocha de ojos azules en su aventura vendimial. "La acompañe desde el momento que ella fue a inscribirse para ser reina de Chacras de Coria. Estábamos estudiando una de las materias más importantes de la carrera juntas y me lo dijo. Dejamos todo y nos abocamos en ese sueño" detalló la amiga.

Mucho celebraron que ella ganara la corona de Reina Nacional, cuando brilló con su belleza en el teatro Griego Frank Romero Day. Al preguntarle a Elina si existe algo de vanidad en ella, negó contundentemente. "No es vanidosa en lo absoluto. Es la persona más humilde que he conocido. Se sonroja cuando alguien le dice un piropo y simplemente agradece. Es muy sencilla. Pero su belleza trasciende porque además es buena persona".

Sobre el tema del inminente casamiento con Ricardo Luna, Elina dijo: "Ella sueña con su casamiento. Antes del accidente estuvimos viendo los vestidos de novia, y el peinado. Va a ser la novia más hermosa. Hablamos mucho de la decoración también y ni hablar de la mesa de dulces. Yo soy celíaca y sabe cuánto he sufrido con eso. Se aseguró que ese día tenga hasta una isla de comida. Nadie tiene ese detalle, pero ella sí", dijo una emocionada Elina.

lucoski-sol-gimenez.jpg Giuliana y Sol, a la que la ex reina llama Ricitos, y que desde hace años eligió como "cosmetóloga personal" y comenzó cuando era candadita vendimial por Chacras de Coria.

En tanto su hermana Sol, que también estudió con ella en la facultad de derecho, aportó sobre la boda que se iba a realizar el próximo 28 de mayo: "Ella está súper enamorada. Siempre me decía que era la primera vez que estaba enamorada. Cuando me hablaba que había conocido a Ricardo, lo hacía con una luz especial en los ojos. “Te veo la sonrisa”, le dije, se nota… Me alegra que estés feliz y viviendo el amor".

Con mucho orgullo Sol contó sobre un pedido que le hizo Lucoski cuando fue candidata distrital de la Vendimia. "Giuli a mí me confió algo que no hizo con otras: me pidió que la maquillara. Me decía que le encantaba cómo me maquillaba yo, así que quiso que la maquillara a ella. Así que ya comencé desde que se presentó a la Fiesta de Chacras, donde arrasó con los votos, así que la maquillé cuando fue por el trono de Luján".

Pudorosa, la otra hermana Giménez recordó que en aquel momento "yo le dije ¡Pero si te dan maquilladores profesionales!, y ella me respondió: 'Ricitos (siempre me dice así), quiero que vos y no otra persona me maquille'. Obviamente que hasta la Fiesta de Luján llegué, ya que en la fiesta central ya tienen maquilladoras oficiales. Luego seguía, a cada fiesta que fuera, porque me buscaba para arreglarla".

Sol habló también de Ricardo y su amor por Giuliana. "Ricardo estaba igual con Giuliana. Basta ver con qué amor la mira y cómo la sigue a donde va ella", confesó, para aportar luego sobre el elemento clave del accidente: "Él es fanático de las motos, y por el amor que le tiene, le había prometido dejar de andar en moto. Incluso ya había publicado el anuncio para venderla".

Para finalizar dijo que "ellos están construyendo una casa en Chacras para irse a vivir ahí. A Ricardo le gustaba más vivir en ciudad, para no tener que manejar tanto, pero como sabe que Giuli no puede estar fuera de Luján, accedió en ir a vivir a esa casa, donde ella sueña ya con compartirla con él", concluyó.

