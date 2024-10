París Jazz Club regresa a Mendoza con dos espectáculos en el Teatro Plaza

Los precios de los tickets son los siguientes:

Filas 01 a 05: $10.000. Platea Alta. Filas 06 a 13: $7.500.

El sábado, Jazz Cartoons ofrecerá un repertorio con temas icónicos de bandas sonoras como "You've Got a Friend in Me", Everybody Wants to Be a Cat, Hakuna Matata, Pink Panther Theme, La Sirenita y Los Aristogatos, entre otros.