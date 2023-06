Paponet y las críticas a Alberto: "Si tenemos que cuestionar lo hacemos como se debe, sin generar más grieta"

“Podemos coincidir o no con las cosas que hace nuestro Presidente; incluso podemos criticar, pero no lo hacemos en público, porque no ayuda a la política en general. La sociedad está resentida con la dirigencia, está claramente enojada. Si tenemos que criticar lo hacemos, entonces, pero lo hacemos de otro modo”, siguió Paponet, entrevistada por el programa Primeras Voces, en Radio Nihuil.

Guillermo Carmona-Liliana Paponet.jpg Según coincide gran parte de la política local, la lista de Carmona y Paponet es la que contiene a los albertistas de Mendoza.

Además, dijo que, como la elección está desdoblada, el foco está puesto en las figuras locales y en las propuestas que atañen al futuro de Mendoza, pero que eso no implica desconocer a los hombres y mujeres de la política a nivel nacional.

"De hecho hay un frente desde el cual trabajamos y en el que continuamos hace cuatro años. Yo, como diputada nacional, por ejemplo. Pero hablamos de la provincia: hablamos de cómo revertir un eje clave que es tener algunos de los precios más altos del país y al mismo tiempo, los salarios más bajos. En ese eje ponemos nuestras propuestas, porque el que administra debe hacerlo en las buenas y en las malas”, remató, con crítica a la administración actual incluida.

Y en torno al peronismo se coló el nombre de Omar De Marchi, quien, como han rescatado las crónicas políticas de los últimos meses, mantiene un coqueteo constante con algunas figuras del justicialismo. Ya cosechó fotos junto al intendente de Lavalle, Roberto Righi, y junto a un delfín político del tunuyanino Martín Aveiro – Emir Andraos, su candidato a jefe comunal-. A eso, el lujanino suma elogios de Matías Stevanato y Emir Félix, otros dos caciques fuertes del partido.

“De Marchi estuvo ocho años con este gobierno. Por un sentido de la oportunidad, ahora propone otra línea, pero con el mismo espíritu. Yo, en lo personal, no tengo ninguna relación con él. Y en cuanto a esas fotos, no reflejan nada: los peronistas van a terminar apoyándonos a nosotros”, aseguró, en sintonía con otros dirigentes del PJ que también le han bajado el precio a esos acercamientos. Sin embargo, a la coalición del diputado nacional, La Unión Mendocina, se han ido varios ex PJ.

"Otras listas no tienen una base peronista como la tenemos nosotros”

Con esa frase, la diputada trazó una línea divisoria que los distancia, a ella y a Carmona, de las otras tres listas que lleva el frente Elegí para gobernar Mendoza. Dijo que ellos tienen una base justicialista diferente (en ese sentido, algunos recordaron que el origen del precandidato Omar Parisi es surgido en el Partido Demócrata, por ejemplo). “Nosotros somos del justicialismo desde hace mucho tiempo. Eso nos diferencia de las otras líneas”, remarcó.

Roberto Righi y Omar De Marchi.jpg "Las fotos con De Marchi no implican nada. El peronismo nos va a votar a nosotros", dijo la precandidata.

¿Y Carmona – Paponet es la fórmula “de los intendentes”? La precandidata respondió. Dijo que es clara su pertenencia al sector de Emir y Omar Félix; pero que adentro de la lista hay dirigentes que vienen desde distintos puntos del abanico peronista. “Incluso hay muchos independientes, que no militan en ninguna agrupación en particular, pero que confían en este equipo para gobernar Mendoza. Justamente, lo que hay que aprovechar es haber construido una mesa tan amplia y tener tantas organizaciones que nos apoyan”, apuntó.

Por último, la dirigente sureña no ahorró flores para su compañero de gesta política. Afirmó que Carmona es un político con trayectoria tanto en la gestión como en el ámbito legislativo, y que son esas las cualidades que le podrían permitir una buena gestión a nivel provincial. “Es una fortuna acompañarlo, porque es una persona transparente y humilde, que además sabe lo que es administrar políticas públicas. Tiene esa experiencia”, consideró.

Liliana Paponet habló de los docentes, el ítem aula y la infraestructura escolar

El educativo es el tema de campaña que se repite en casi todos los frentes de la oposición. Paponet no lo eludió y habló de esos tres ejes: el vínculo con los educadores, el estado de los edificios y la “política de castigos” –como definió a la famosa herramienta que instauró la gestión de Alfredo Cornejo. “No estamos de acuerdo con que el ítem tenga esas características: hay que revertirlo y que pase al sueldo básico de los maestros y profesores. Hay que transformarlo en un incentivo”, indicó.

Guillermo Carmona.jpg Guillermo Carmona es uno de los que más instaló la crítica al ítem aula en la campaña. La propuesta es transformarlo en una parte más del sueldo básico docente.

“Cuando uno establece políticas públicas, tiene que ver si el impacto social se cumple y si se cumple de la manera que uno espera. Hoy, el docente que faltaba sigue faltando. Lo decimos porque es un tema que hemos dialogado; de hecho hace días tuvimos una reunión linda e importante con docentes y no docentes, y la preocupación que tienen es la serie de políticas educativas que han llevado adelante en Mendoza; donde además somos una de las provincias con precios más caros y salarios más bajos, como marcaba antes”.

Finalmente y en ese mismo sentido, Paponet dijo que la cantidad de horas de clase no garantiza la calidad educativa. “No quiero decir que el docente no esté los días que tiene que estar. Lo que digo es que el docente tiene que estar contento y con ganas de trabajar. Lo que nos dicen es lo contrario: que los docentes van desganados. Es ahí donde está el hecho de mejorar la calidad educativa. Y el educador que cumple va a seguir yendo siempre (con o sin ítem) si mejoramos la salud y los controles, entre otras cosas que debemos ofrecerles”, finalizó.

