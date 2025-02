Seba Baéz, histórico: se consagró como el primer bicampeón del ATP de Río al vencer a Alexandre Muller

El encargado de entregarle el trofeo de bicampeón fue nada menos que Juan Martín Del Potro para coronar un instante bien teñido de los colores celeste y blanco.

La confesión de Sebastián Báez sobre el ATP de Río

El argentino, número 31 de mundo, hizo una confesión post partido que sorprendió en conferencia de prensa luego de coronarse por segunda vez consecutiva en Río de Janeiro.

"No estaba seguro de venir a Río por los resultados que estaba sintiendo. Teníamos que decidir qué haríamos. Seba (Gutiérrez, su entrenador) me dijo que sacara el pecho y siguiera luchando, pasara lo que pasara, fuera cual fuera el resultado, afrontarlo con coraje. Esa fue la decisión que tomamos, que era venir, no estaba muy seguro y fue una muy buena decisión como siempre por parte de Guti", reconoció frente a cámaras.

Con este triunfo, Sebastián Báez ingresó en el selecto grupo de tenistas argentinos que lograron revalidar un título. Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Guillermo Pérez Roldán, Franco Squillari, Mariano Zabaleta y Juan Martín Del Potro son los seis representantes nacionales que lograron la hazaña junto a Baéz.