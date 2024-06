Roland Garros: Horacio Zeballos y Marcel Granollers perdieron la semifinal de dobles

NO HABRÁ FINAL PARA LOS NÚMERO 1



Horacio Zeballos y Marcel Granollers no pudieron ante la dupla Pavic-Arévalo y cayeron en tres sets por 3-6, 6-4 y 7-5 en la semifinal de Roland Garros



El croata y el salvadoreño irán vs. los italianos Bolelli y Vavassori



@ESPNtenis pic.twitter.com/FJrqgsUJaF