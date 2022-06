Roland Garros: Holger Rune echó a su madre a los gritos del estadio

holger-rune.jpg Holger Rune se mostró muy frustrado mientras perdía su partido de cuartos de final de Roland Garros.

Mientras se consumaba su derrota y eliminación del torneo, Holger Rune protagonizó un hecho bastante llamativo: echó a los gritos a su mamá, quien estaba en las gradas del recinto deportivo.

Las cámaras de la TV mostraron cómo una persona se retiraba del estadio, luego de los gritos del tenista.

Tenso momento de Holger Rune en Roland Garros

Luego, tras perder, Holger Rune confesó en conferencia de prensa que esa persona era su madre.

“Quiero mucho a mi madre, yo no la eché de la pista. Cuando estoy frustrado necesito que me dejen, no puedo estar escuchando a mi madre y mi entrenador”, sostuvo.

“No buscaba específicamente que se fuera, en el partido con Stefanos también se marchó. Ella sabe cómo darme paz”, agregó el danés sobre el tengo momento que se vivió en el estadio de Roland Garros.