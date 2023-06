Roland Garros: cuatro argentinos en la tercera ronda

►Te puede interesar: Diego Schwartzman volvió a brillar y avanzó en Roland Garros

etcheverry 1.jpg Tomás Etcheverry es uno de los cuatro argentinos que siguen en Roland Garros

Etcheverry, 49 del ranking mundial, doblegó a De Miñaur (19) a pura potencia y jugará en la tercera ronda frente al croata Borna Coric (16), quien eliminó a Pedro Cachín (64) en un durísimo partido por 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 y 6-4 luego de una batalla de 4 horas y 24 minutos.

El único antecedente entre Etcheverry y Coric fue el año pasado en el Challenger de Perugia con el triunfo del argentino en los cuartos de final por 6-4 y 6-3.

Tomás Etcheverry, finalista en los ATP de Santiago de Chile, y Houston, mejoró su mejor actuación en un Grand Slam que había sido la segunda ronda del Abierto de Australia en enero.

La palabra de Tomás Etcheverry

"Es una sensación increíble.Me preparé para esto, lo vine a buscar y creo que jugué un gran partido. Me costó cerrar el segundo set, pero haber ganado ese tie break me dio la confianza necesaria, luego me solté y jugué mejor", analizó.

Los otros argentinos en Roland Garros

Tomás Etcheverry se transformó en el segundo argentino en la tercera ronda, luego de Diego Schwartzman (95), quien jugará este viernes ante asdasd.

Más tarde, Genaro Olivieri (231), proveniente de la clasificación, produjo otra actuación descollante al italiano el italiano Andrea Vavassori (148) por 7-6 (9-7), 3-6, 6-4 y 7-6 (7-3), luego de 3 horas y 17 minutos de juego.

cerundolo 3.jpg Fran Cerúndolo es el mejor argentino en el ranking

Olivieri está en su debut absoluto no sólo en Roland Garros, sino en un Grand Slam y se medirá ante el dinamarqués Holger Rune (6), de tan sólo 20 años y una de las promesas del tenis mundial, quien avanzó sin jugar ante la no presentación por lesión del francés Gael Monfils (394).

En tanto. Francisco Cerúndolo (23), número 1 de Argentina, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (65) por 6-3, 6-3 y 6-4, luego de 2 horas y 36 minutos de partido.

Fran Cerúndolo a tercera ronda

Con la certeza de que ingresará por primera vez al top 20 del ránking, Fran Cerúndolo espera al estadounidense Taylor Fritz (8) quien superó al local Arthur Rinderknech (78) por 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Pella y Tirante, eliminados

El bahiense Guido Pella se despidió en la segunda ronda de Roland Garros, después de caer con el brasileño Thiago Seyboth Wild 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas 55 minutos de juego.

Pella, de 33 años y campeón de la Copa Davis 2016, no pudo con el brasileño (172), ganador de dos challengers este año en Viña del Mar y Buenos Aires, y verdugo del número 2 del Mundo, el ruso Daniil Medvedev.

A su vez, Thiago Tirante (153) le puso fin a su primer Roland Garros, al caer con el chino Zhizhen Zhang por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.