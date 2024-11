Rafael Nadal dijo adiós al tenis tras la inesperada derrota de España, como local, en la Copa Davis

Embed

Botic Van de Zandshulp, 80 del ranking mundial a los 29 años, mostró sus virtudes en una superficie rápida y no solo despidió a Nadal sino que luego le quitó la ilusión de jugar al menos un partido más en semifinales.

"Gracias a todos, soy un privilegiado. Me encanta el tenis pero mi cuerpo ha dicho basta".

Sin embargo, más allá del resultado, el legado de Rafael Nafal en el tenis trascendió cualquier marcador y tanto el público como las redes sociales fueron unánimes en el recocimiento y los mensajes de despedida a uno de los mejores tenistas de la historia.

lequipe 1.jfif Lágrimas finales titulo L'Equipe en Francia.

"He intentado ser buena persona. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo dejado muchos amigos. Me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado no solo deportivo, también personal".

Imposible NO emocionarse...

El mundo del deporte rinde homenaje a la leyenda: Rafa Nadal.



El mundo del deporte rinde homenaje a la leyenda: Rafa Nadal. #ElLegadoDeRafa #GraciasRafa pic.twitter.com/EegLFLP7xM — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 19, 2024

Los números de Rafael Nadal

22 títulos de Grand Slam

14 títulos Roland Garros

2 títulos en el Ausralian Open

2 títulos en Wimbledon

4 títulos en el US Open

92 títulos de ATP

2 medallas en Juegos Olímpicos

209 Semanas como número 1 del mundo

1.080 partidos ganados en el circuito

5 Copa Davis

Las finales de la Copa Davis

Cuartos de final

Martes 19 de noviembre

Países Bajos 2 - España 1

Van de Zandschulp a Nadal 6-4 y 6-4

Alcaraz a Griekspoor 7-6 y 6-3

Van de Zandschulp - Koolhoff a Alcaraz - Granollers 7-6 y 7-6

Miércoles 20 de noviembre

8, Alemania vs. Canadá

Jueves 21 de noviembre

6, Estados Unidos vs. Australia

11, Italia vs. Argentina

Semifinales

Viernes 22 de noviembre

11, Países Bajos vs. Alemania/Canadá

Sábado 23 de noviembre

9, Estados Unidos/Australia vs. Italia/Argentina

Final

Domingo 24 de noviembre

12, Final Copa Davis 2024

Los partidos son televisados por DirecTV y TyC Sports