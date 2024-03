Por qué Rafael Nadal decidió no jugar el Masters 1000 de Indian Wells

"No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", resumió el mallorquín, quien tras casi no jugar en todo el 2023 (solo 5 partidos enero) jugó el ATP de Brisbane a comienzos de temporada y no volvió a hacerlo en casi dos meses por una dolencia muscular.

Nadal en Indian Wells

Por qué Rafa Nadal no jugará el Masters 1000 de Indian Wells

Aunque no hubo demasiadas precisiones de la dolencia que motivó a Nadal a no competir en Indian Wells, circuló un video en el que se lo vio sacar con muchas dificultades por molestias en la espalda.

Nadal alzó el trofeo en 2007, tras ganar en la final a Novak Djokovic; en 2009, cuando derrotó en el partido por el título a Andy Murray, y en 2013, cuando pudo en la final con Juan Martín del Potro.