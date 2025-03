Miami Open: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda del segundo Masters 1000 del año

Báez sigue sin poder cortar la racha de 7 meses sin triunfos en canchas rápidas ya que Bublik pudo imponer la potencia de sus golpes para llevarse la victoria por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 9 minutos. Su rival en la segunda ronda será el estadounidense Tommy Paul (12°).

baez 1.jpg Sebastián Báez no ha podido ganar un partido en el Miami Open.

De esta manera, Báez no ha podido ganar en 4 participaciones en el Miami Open y volvió a redondear una mala gira en canchas rápidas, superficie en la que no gana desde que derrotó al ítalo-argentino Luciano Darderi en la primera ronda del US Open.