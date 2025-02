“Hoy a la mañana estaba pensando lo que iba a hablar frente al micrófono… me costó mucho poder abstraerme de todo esto, intenté estar lo más enfocado posible, pero no podía. Me pegué un raquetazo en el segundo game y terminé con la mano torcida. Mi cabeza y mi cuerpo no conectaban”, comenzó.

Posteriormente, comenzó con los agradecimientos: “Quiero agradecerle al torneo (Argentina Open) que me dio la posibilidad de poder jugar mis últimos dos partidos. Me dieron la oportunidad y siempre voy a estar agradecido por eso”.

“Cada persona que tuvo desde que comenzó a jugar”. “Yo era un jugador que hacia las cosas como lo hice ayer, como lo hice hoy, y ellos me hicieron sacar una carrera increíble adelante y poder hacer las cosas mucho mejor de lo que podría haber sido”, continuó Schwartzman.

Para finalizar, sin olvidarse de los que lo rodearon en el amanecer de su carrera como tenista profesional, el Peque sentenció: "También le agradezco a la gente que ayudó cuando era chiquito económicamente, ellos son los responsables que esté acá con tanta gente. Todo esto es increíble”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1890142544320700688&partner=&hide_thread=false ¡LA PALABRA DEL PEQUE SCHWARTZMAN TRAS SU RETIRO DEL TENIS PROFESIONAL! pic.twitter.com/YpCfneygo7 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 13, 2025

Las estadísticas del último partido de Shcartzman como profesional

En cuanto al aspecto estadístico, el europeo superó al Peque en el porcentaje de primer servicio (78% a 64%), en el porcentaje de puntos ganados en el primer servicio (71% a 44%), el porcentaje de puntos ganados en el segundo servicio (56% a 45%), Break points (5/9 a ¼), puntos de recepción ganados (25 a 17), puntos ganados (57 a 34), partidos ganados (12 a 4), máximo partidos seguidos ganados (5 a2), máximo de puntos seguidos ganados (10 a 7) , puntos de servicio ganados (32 a 17) y juegos de servicio ganados (7 a 3). Por otra parte, Schwartzman superó a Martínez en los Aces (4 a 0) y en las dobles faltas (4 a 2).