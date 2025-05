La capital italiana se encuentra, además, en pleno Jubileo por lo que el movimiento de cientos de personas por las inmediaciones del Vaticano se ve a diario. En cuanto a lo deportivo, el escenario capitalino es la sede del Masters de Roma. El Foro Itálico ha tenido el condimento especial en esta edición del regreso de Jannik Sinner a las canchas luego de ser suspendido por tres meses por doping positivo.

sinner papa1.jpg Jannik Sinner y el Papa León XIV.

En esta conjunción de sucesos se conoció además el fanatismo del Papa León XIV por el tenis, no solo como espectador sino como practicante del deporte en sus días como obispo. “Me considero un tenista bastante amateur. Desde que me fui de Perú he tenido pocas ocasiones para entrenar, así que estoy deseando volver a las pistas”, contó hace un tiempo atrás en una entrevista.