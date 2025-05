Daniel Vila y el gran presente deportivo e institucional de Independiente Rivadavia: "Son dos cosas que van en paralelo"

vila 3.jpg La dirigencia azul tiene un ambicioso plan de obras para el Gargantini.

Insistiendo en el concepto que lo deportivo e institucional van de la mano, el presidente del club del Parque General San Martín agregó: "Son dos cosas que van en paralelo, porque en la Ciudad Deportiva hay que seguir haciendo obras, tenemos que llegar a tener por lo menos diez canchas, y ya nos queda poco. Hemos caminado bastante, hemos caminado el cincuenta por ciento del trayecto, pero hay que seguir trabajando, y además también estamos trabajando en la nave de la Ciudad Deportiva, en el primer piso, que va a estar destinado exclusivamente al plantel profesional. Y la planta baja quedará destinada para todo lo que es fútbol de divisiones interiores. Eso va de la mano con las obras que se hacen en el Gargantini".

Daniel Vila en Ovación 90 por Radio Nihuil

aaNota D.Vila - Ovacion - 150525.mp3

Danel Vila y las obras en el estadio Bautista Gargantini

"Recién terminamos un zoom para terminar de delinear los baños de la Platea Sur y los baños de la Platea Este y la Platea Norte. Porque hacen falta y la verdad que la gente demasiado aguanta con baños muy precarios, así que ahora vamos con eso. Y estamos terminando también el anteproyecto para ampliar la Platea Oeste y los palcos", contó Vila.

"Vamos a tratar, de que los baños nuevos estén listos para cuando se inicie el campeonato en julio, tenemos 60 días por delante así que vamos a tratar de llegar y si no llegamos, bueno, faltará poco. Pero estamos avanzando rápidamente en ese tema porque entendemos que es una necesidad imperiosa para el hincha darle el confort y la comodidad que necesita cuando va a la cancha". "Vamos a tratar, de que los baños nuevos estén listos para cuando se inicie el campeonato en julio, tenemos 60 días por delante así que vamos a tratar de llegar y si no llegamos, bueno, faltará poco. Pero estamos avanzando rápidamente en ese tema porque entendemos que es una necesidad imperiosa para el hincha darle el confort y la comodidad que necesita cuando va a la cancha".

gargantini 2.jpg Un objetivo es darle mayor comodidades a los hinchas en el estadio.

Sobre los plazos fijados para estas mejoras, admitió: "Es difícil poner plazos porque dependen de un montón de factores. Primero depende de que los arquitectos trabajen a tiempo y tengan un proyecto que sea aprobado. Estamos en esa etapa de aprobación del proyecto, discutiéndolo. Después falta la tramitación municipal, que es inexorable. Ya hicimos el estudio, que era muy importante, de la platea actual que cumplió 100 años a ver si está en condiciones de que se le adose una obra nueva. Nos dio positivo, que sí está en condiciones. Entonces, bueno, todo eso va llevando tiempo y los tiempos en esto, como vemos, se demoran porque hay muchas cosas a la vez. Y somos muy poquitos los dirigentes de la Comisión Directiva. Entonces, pese a que le ponemos muchas horas hay temas todos los días para resolver. Qué camiseta vamos a usar el año que viene, o los refuerzos, o mil cosas que se tratan a diario".

El receso y el futuro del plantel de Independiente Rivadavia

Sheyko Studer: "Hemos hablado con el representante, incluso con Sheyko también, y la verdad es que acabamos de comprarlo, de hacer valer la opción de compra, entonces sería descarado pensar que lo estamos comprando para hacer un revoleo, no es ese el espíritu. Además, en lo personal, y esto se lo he transmitido también al representante, creo que a Sheyko le vendría muy bien por lo menos este año y el año que viene, seguir fogueándose en el fútbol argentino, antes de pensar en otra cosa. Si bien es un jugador que está para jugar en cualquier país, y por supuesto en el fútbol europeo, yo creo que a él todavía le falta foguearse en Argentina, y para eso le quedan dos años, por lo menos".

studer 2 (1).jpg Studer renovó hasta fines del 2028.

"Ahora es cuando más tenemos que trabajar, no hay descanso. Tenemos que preparar la pretemporada, hablar de cómo vamos a reforzar algunos puestos que se necesita, negociar los jugadores que se quedan, hay algunos a los que se les vence el contrato a fin de año, y bueno, estamos negociando con ellos. Hay mucho trabajo, a pesar de que no haya fútbol". "Ahora es cuando más tenemos que trabajar, no hay descanso. Tenemos que preparar la pretemporada, hablar de cómo vamos a reforzar algunos puestos que se necesita, negociar los jugadores que se quedan, hay algunos a los que se les vence el contrato a fin de año, y bueno, estamos negociando con ellos. Hay mucho trabajo, a pesar de que no haya fútbol".

Luis Sequeira y su conflicto con Berti: "Sobre los episodios con Alfredo (Berti), bueno, sí hemos charlado con Alfredo, él tomó una decisión que la verdad me pareció acertada en su momento, porque la disciplina es innegociable, y él se jugó una carta brava, porque sacó un jugador que es una pieza clave en el armado de Independiente, y le salió bien, porque ganamos un partido cuando lo sacó, y creo que es un chico muy joven, que tiene que aprender, tiene muy buen corazón, es un chico muy noble, pero bueno, a veces el temperamento te puede jugar una mala pasada, y lo dice alguien que es muy temperamental, así que yo entiendo lo que le pasa a veces en el campo de juego a Luis, pero creo que con los partidos y con el tiempo, los ánimos se aplacan y todo vuelve a la normalidad. Entiendo entonces que va a seguir. Tiene contrato hasta fin de año".

Villa Villa y su continuidad es un tema a resolver en las próximas semanas. Nicolás Ríos/Diario UNO.

Sebastián Villa: "Pensemos que recién terminó el campeonato hace tres días. Yo estoy en Buenos Aires ahora y se fueron para Mendoza los jugadores y el cuerpo técnico. Tenemos una reunión pendiente la semana que viene, seguramente ahí vamos a tomar algunas decisiones sobre el futuro de gran parte del plantel y lo incluyo a Sebastián. Nos encantaría que se quede, por supuesto, pero como siempre digo, depende de la voluntad del club y del jugador. Obviamente puede estar en cualquier lado donde él desee, porque tiene las cualidades necesarias, pero a la hora de negociar y a la hora de generar expectativas, estamos hablando de que Independiente Rivadavia tiene un diferencial dentro del fútbol argentino. Por eso decía recién que la intención del club es que se quede por lo menos hasta fin de año. Queda el segundo campeonato de este 2025, tenemos que seguir sumando puntos y tratar de entrar en algún campeonato internacional, y en eso Sebastián es un jugador fundamental. Pero bueno, veremos cuando la semana que viene nos juntemos con el cuerpo técnico y con los jugadores".

"Cuando empezó el año hablamos con Sebastián (Villa), vinieron a buscarlo de varios clubes, las ofertas eran muy tentadoras, pero bueno, entendíamos que había un tiempo más para Sebastián Villa en Independiente, y él entendió lo mismo. Veremos ahora de qué tiene ganas el jugador, si es por Independiente, esperemos que se quede". "Cuando empezó el año hablamos con Sebastián (Villa), vinieron a buscarlo de varios clubes, las ofertas eran muy tentadoras, pero bueno, entendíamos que había un tiempo más para Sebastián Villa en Independiente, y él entendió lo mismo. Veremos ahora de qué tiene ganas el jugador, si es por Independiente, esperemos que se quede".

Los refuerzos hacen falta: "Creo que primero esta es una conversación que tenemos que tener con el cuerpo técnico, antes de que yo dé mi opinión, que por supuesto se la voy a expresar a él, pero me parece que por un tema de respeto, primero tengo que hablarlo con él, escuchar qué es lo que opina y después daré mi parecer, pero no puedo pasar por encima del técnico".

berti 1.jpg Vila destacó el trabajo de Berti. Nicolás Ríos

El director técnico: "Alfredo es una pieza fundamental. Primero porque es un hombre que conoce el club, conoce a los dirigentes y los dirigentes lo conocemos a él. Segundo porque es un gran profesional, lo ha demostrado cada vez que vino a Independiente, en las tres ocasiones en que le ha tocado dirigir lo ha hecho de manera exitosa. En el 2017, en el 2023, cuando salió campeón y en este período en el que agarró el club cuando estaba atravesando un momento difícil, lo puso de pie y hemos terminado un campeonato sumando una gran cantidad de puntos. Alfredo es una pieza muy importante para Independiente".

La seguridad, la escuelita y la masa societaria de la Lepra

La seguridad en el estadio Bautista Gargantini: "Es un triunfo muy importante del socio Independiente Rivadavia. Por supuesto que la dirigencia ha ayudado, pero acá hay un trabajo de los socios, de los hinchas que se hicieron socios, de la gran cantidad de socios que tenemos y de la incorporación de la tecnología. No olvidemos que se implementó el sistema de ingreso biométrico, con lo cual aquel que tiene algún tipo de cuenta pendiente con la justicia no puede entrar, a aquel que está con prohibición de ingreso al estadio se le identifica rápidamente y además se instalaron 27 cámaras en todo el estadio que permiten detectar y monitorear inmediatamente cuando se produce algún hecho raro e identificar a quienes lo están provocando. Eso también es un escollo que tienen que superar aquel que es violento, sabe que lo vamos a identificar".

Lepra gargantini..jfif El Gargantini luce a pleno en cada presentación de la Lepra. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La escuelita de fútbol, en pleno crecimiento: "Ahí primero hubo que hacer una obra grande, recordemos que estaba la pileta y tenía además una como una especie de sótano de calderas y tanques de agua que no se pudieron sacar, hubo que taparlos directamente y dejarlos ahí. Tapar esa pileta fue una gran obra y después encima se construyeron cuatro canchas de césped sintético más la de futsal y eso nos ha permitido tener una gran afluencia de chicos a la escuelita. Creo que estamos cerca de los 300 que van a Independiente y estamos desarrollando también un plan para ir a los colegios, fomentar la práctica del fútbol y asistirlos con elementos como pelotas o camisetas, para de alguna manera generar en todos los chicos una pertenencia hacia Independiente Rivadavia".

"Como verán tenemos muchos frentes abiertos y obviamente que siempre los resultados deportivos acompañen es fundamental y eso es lo que ha pasado con Independiente Rivadavia". "Como verán tenemos muchos frentes abiertos y obviamente que siempre los resultados deportivos acompañen es fundamental y eso es lo que ha pasado con Independiente Rivadavia".

La masa societaria azul: "Hemos mantenido la cantidad de socios, por supuesto que todos los días se suma alguno más, pero la idea es llegar lo más rápido posible a que en nuestra cancha podamos tener la satisfacción de decir no podemos hacer más socios porque no entran, y creo que para eso falta poco. Si los éxitos deportivos nos acompañan seguramente lo vamos a lograr. Hay una cosa muy curiosa en Mendoza y es que el mendocino no tiene el hábito de hacerse socio de los clubes de fútbol como en otros lugares como Rosario, La Plata, Santa Fe o Buenos Aires. En Mendoza esa tradición del socio hincha de fútbol es como que cuesta un poquito. Sin embargo Independiente ha logrado una masa societaria muy importante y creo que la vamos a acrecentar en los próximos años"