Si de aquella jornada del gas pimienta hablamos, es inevitable repasar el nombre de Adrián Napolitano, popularmente conocido como El Panadero. El hombre, encargado de apretar el gatillo que causó la suspensión del juego, enfrentó los micrófonos de TyC Sports y recordó lo sucedido una década atrás.

Qué dijo El Panadero de aquel Boca-River que terminó en escándalo

Para comenzar, dejó en claro que no se arrepiente de haber sido señalado por lo sucedido: “Yo me inmolé por Boca y no me arrepiento. Es lo mismo que sepa que van a entrar a robar a mi casa con mis hijos adentro y me quede de brazos cruzados sin hacer nada".

"El tiempo me fue dando la razón, pero ya está, ya pasó. Nunca quise hacerme famoso y siempre preferí resguardar a mi familia. Algún día nos vamos a sentar dos horas y voy a contar todo, pero hoy no es el momento”, completó, dejando clara su postura sobre un supuesto arreglo entre River y Conmebol para su continuidad en la Copa Libertadores.

Embed - Boca Juniors vs River Plate - Momento Exacto del Ataque con Gas Pimienta jugadores de River Plate

En la misma línea, continuó: “La gente se está dando cuenta de por qué se hizo lo que se hizo. Estaba todo arreglado para que pasara River, igual que todo lo que vino después. Nunca quisimos suspender el partido, era sólo meter presión y se fue de las manos, porque la idea no era dañarlos físicamente, sino que sintieran que esto es Boca".

"Y hoy, después de todo este tiempo, la gente está viendo lo que pasa. Que estaba y está todo arreglado. Por eso creo que voy a poder volver a la cancha: el hincha sabe que nunca quise perjudicar a Boca y que quienes lo están perjudicando son otros”, sumó Napolitano, quien en 2019 cumplió con su prohibición para ingresar a la cancha.

Pese a ser consultado en más de una ocasión sobre si retornó a alguna de las bandejas de la Bombonera, optó usar el silencio como aliado, aunque sentenció: "Ustedes me trataron como a un delincuente pero la gente sabe que no lo soy y sólo me desbordó la pasión. Ya nos vamos a volver a cruzar y voy a hablar porque yo vivo por y para Boca”.