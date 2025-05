Para el horóscopo chino, el Agua amplifica las emociones y el Perro exige coherencia, lo cual puede provocar tensiones cuando hay asuntos pendientes o postergados. Esta semana funcionará como un espejo para quienes no estén alineados con sus verdaderas intenciones. Lo importante será no resistirse al cambio y permitir que los desafíos revelen lo que ya no tiene sentido conservar.

horoscopo chino animales semana perro de agua 2.jpg HORÓSCOPO CHINO: los 3 animales que enfrentarán desafíos en la semana del Perro de Agua.

En el horóscopo chino, el Perro no armoniza del todo con algunos animales zodiacales, quienes podrían experimentar fricciones internas o externas en la semana del Perro de Agua. La energía de este signo protagonista tiende a confrontar las ilusiones o mecanismos evasivos que ciertos animales utilizan para evitar conflictos. En vez de huir, se les pedirá enfrentar con madurez las situaciones que vienen postergando. El elemento Agua puede hacer que las emociones reprimidas afloren de forma inesperada, lo que generará momentos incómodos pero necesarios.