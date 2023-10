Francisco Cerúndolo vs. Diego Schwartzman: día, hora y TV del duelo por el ATP 500 de Tokio

shcwarrtzman 1.jpg

En los antecedentes, Diego Schwartzman le ganó a Francisco Cerúndolo las tres veces que se enfrenaron en el circuito: en la final del Argentina Open de 2021 y en los cuartos de final del Argentina Open de 2022, y también en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro de 2022.

►Te puede interesar: Diego Schwartzman ganó su mejor partido en el año e hizo una dedicatoria muy especial

El platense Etcheverry (31), por su parte, debutará en Tokio ante el local Mochizuki (201), quien recibió una invitación para jugar el torneo, y en el caso de ganar su siguiente rival surgirá del cruce entre el británico Cameron Norrie (16) y el estadounidense Taylor Fritz (8), máximo favorito al título y también campeón defensor puesto que se quedó con la edición de 2022.

El ATP 500 de Tokio se podrá ver por Star Plus

El ATP 500 de Tokio se jugará sobre superficie rápida, repartirá premios por 2.178.980 dólares y a lo largo de su historia tuvo a un tenista argentino que se consagró campeón, Juan Martín Del Potro en la edición de 2013.

El ATP 500 de Tokio se podrá ver íntegramente por Star Plus y aunque el orden de juego de este lunes 16 de octubre aún no fue confirmado la jornada comenzará a las 11 hora local, las 23 del domingo 15 en Argentina.