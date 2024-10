El ex fisioterapeuta de Jannik Sinner habló sobre el caso de doping: "Las interpretaciones me dejan como el único culpable"

►Te puede interesar: Jannik Sinner superó a Novak Djokovic en la final y ganó el Masters de Shanghai

El fisioterapeuta también subrayó que no fue su responsabilidad: “Yo no soy el culpable, como podrá ver cualquier persona que haya leído la sentencia. Creo que no todos han hecho ese esfuerzo”. El italiano se salvó de ser suspendido en agosto, tras ser absuelto después de que la ITIA lo declarara inocente al considerar que se trató de un error de Naldi por utilizar un producto indebido.

Pese a su absolución, la Agencia Mundial Antidopaje apeló la decisión, y es por eso que Sinner no puede aún cerrar el asunto y quedar en calma. Además fue muy cuestionado por varios jugadores en el circuito que se expidieron en favor de una sanción para el italiano.

tenis-masters de shanghai-sinner-djokovic.jpg Jannik Sinner se coronó en el Masters de Shangai pero confesó que el caso del doping lo afectó en su rutina.

Sinner, quien recientemente ganó el Masters 1000 de Shanghai y se aseguró terminar la temporada 2024 en la cima del ranking, habló sobre el caso que lo acecha desde hace algunos meses y confesó que le ha costado sobrellevarlo adentro de la cancha. "Este año fue muy, muy duro para mí. Perdí un poco la sonrisa porque tuve algunos problemas fuera de la cancha y estos siguen en mi cabeza por momentos. Nunca es fácil jugar en estas circunstancias. La gente piensa que cuando ganás o tenés éxito no tenés ningún problema, pero eso no es verdad. Ahora no me encuentro en una posición muy agradable y me gustaría no sentirme así fuera de la cancha. Me encantaría poder jugar más libremente y disfrutar un poco más del juego", sentenció Sinner tras coronarse campeón sobre Novak Djokovic.