El equipo argentino se mostró confiado para el duelo ante Italia por Copa Davis: "Estamos preparados para dar pelea"

copa davis 1.jpg Argentina se prepara para enfrentar a Italia en la Copa Davis.

Por su parte el capitán italiano Filippo Volandri, contará con el número uno del mundo, Jannik Sinner, y sumó a Matteo Berrettini, reemplazando a Flavio Cobolli en el último momento permitido.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juega Argentina vs. Italia por los cuartos de final de la Copa Davis 2024: hora y TV

Asimismo, Francisco Cerúndolo, quien tiene un historial equilibrado de dos victorias y dos derrotas ante Sinner, aseguró que enfrentarlo no representa una presión extra: “Intento no darle tanto peso al rival porque eso puede generar nervios innecesarios. Ya lo he enfrentado antes y creo que lo importante es centrarnos en nuestro juego”.

Sebastián Báez agregó que, aunque los italianos son favoritos por ranking, la Copa Davis tiene una dinámica diferente: “Acá no hay números, todo se decide en la cancha y estamos para dar batalla”.

sinner 3.jfif Sinner, la figura más importante de Italia, viene de ganar las ATP Finals.

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Davis: todos los resultados tras la victoria de Argentina en el dobles frente a Canadá

El equipo argentino llega con grandes expectativas tras un sólido año en el circuito. Tanto jugadores como cuerpo técnico confían en su capacidad para superar al vigente campeón y avanzar en el torneo: “La serie ante Italia la vamos a ganar”, declararon con firmeza, evidenciando un espíritu competitivo y una mentalidad positiva.