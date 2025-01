Djokovic infló el pecho tras su triunfazo ante Alcaraz: "Estoy superorgulloso de haberlo..."

Para comenzar, el serbio expresó: "Creo que ha sido mi mejor partido del torneo y posiblemente uno de los mejores que se ha jugado en el cuadro masculino. Simplemente estoy superorgulloso de haberlo llevado hasta el cuarto set".

"Carlos pone mucha energía e intensidad en la pista. Siempre exige lo mejor de su rival para tener una oportunidad de ganar contra él. Lo sabía cuando llegué al partido", soltó el ganador de 24 títulos de Grand Slam.

Sobre cómo se sintió en el campo, contó: "Creo que empecé muy bien. De alguna manera me las arreglé para ganar el segundo. Empecé a sentirme mejor supongo que hacia el final del segundo y principio del tercero. Empecé a moverme mejor".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1881714564162588871&partner=&hide_thread=false "DESEABA QUE ESTE PARTIDO FUESE LA FINAL. UNO DE LOS PARTIDOS MÁS ÉPICOS QUE JUGUÉ", las palabras de Djokovic tras ganarle una verdadera batalla a Alcaraz.



Mirá el #AO2025 en #DisneyPlus pic.twitter.com/5CVmYalHJk — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2025

"Había mucha energía en la pista. Era increíble. Para ser sincero, parecía la final de un Grand Slam. Ojalá lo fuera. Hay que reconocerle a Alcaraz el mérito de haber luchado. Creo que ambos dimos todo en la pista esta noche. Espero que la gente lo haya visto", añadió Novak Djokovic.

Para finalizar, Nole cerró: "Estoy contento con la forma en que pude jugar durante todo el todo el torneo, incluida esta noche, contra uno de los mejores jugadores, uno de los dos o tres mejores jugadores en el mundo en los últimos tres, cuatro años. Es una gran victoria. Estoy muy orgulloso de ello".

Djokovic ya piensa en las semifinales del Abierto de Australia

Este jueves, 23 de enero, Novak Djokovic volverá a decir presente en el Rod Laver Arena. En su lucha por llegar a la final del Abierto de Australia, se verá las caras con Alexander Zverev, actual número dos del ranking mundial de la ATP.

"Va a ser un reto desde todos los aspectos. Jugaré contra Zverev, que está en una gran forma, y él va por su primer Grand Slam. Ha estado cerca. Le he visto jugar. También he practicado con él aquí", comenzó Nole. A su vez, añadió: "Creo que a Zverev le encantan las condiciones. Tiene un gran saque. Es un súper peligroso oponente en esta superficie contra cualquiera".

En cuanto a cómo terminó su batalla con Alcaraz, reveló: "Tengo que evaluar la situación mañana, cuando me reponga. Intentaré hacer todo lo que pueda con mi equipo de recuperación, con mi fisio entre hoy y mañana y los próximos días. Probablemente me salte el entrenamiento de mañana. Veré si voy a entrenarme en dos días o no".

Por último, Djokovic sentenció: "Me lo tomaré día a día. Ahora se trata realmente de la recuperación. Estoy preocupado. Lo estoy, para ser sincero, físicamente. Pero si me las arreglo de alguna manera para estar físicamente lo suficientemente bien, creo que mentalmente, emocionalmente, estoy tan motivado como puedo estarlo".