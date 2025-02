Diego Schwartzman cayó en Rosario y su despedida en el Argentina Open ya tiene día y hora

"El partido estuvo divertido; me parece que tuvo buenos puntos para ver. Por suerte pude disfrutar; tenía un poco de miedo de no hacerlo bien. Vine para dar un buen espectáculo y creo que salió bien", dijo sonriente el Peque.

"Logré mucho más de lo que me daba. Hice cosas dentro y fuera de la cancha que me hicieron tener una gran carrera. Lo más lindo que me va a quedar es el cariño de la gente".

Entre los argentinos que juegan el Challenger de Rosario, Andrea Collarini (213) le ganó al kazajo Dmitry Popko (207) por 6-1 y 6-4, mientras que Marco Trungelliti (141) y Facundo Mena (186) perdieron respectivamente ante el bosnio Damir Dzumhur (89) por un doble 6-4 y el brasileño Gustavo Heide (161) por 6-2, 3-1 y retiro.

La despedida del Peque Schwartzman en el Argentina Open

Tras su eliminación en el Challenger de Rosario Diego Schwartzman inició la cuenta regresiva para lo que será su despedida del tenis profesional en el Argentina Open.

Aunque habrá que esperar el sorteo para conocer el rival, los organizadores ya confirmaron que el Peque se despedirá en la sesión nocturna del martes 11 de febrero (no antes de las 20), en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.