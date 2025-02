Cuánto ganó Joao Fonseca tras obtener su primer título ATP en el Argentina Open 2025

El carioca es el campeón más joven de la historia del Argentina Open y también el de ranking más bajo ya que llegó a Buenos Aires siendo el 99 del mundo, jugó el cuadro principal gracias a un special exempt como jugador Sub 21 y se va ubicado 68 en el listado mundial.

