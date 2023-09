Copa Davis: el futuro de Argentina tras vencer a Lituania

ectheverry 1.jfif Guillermo Coria hizo debutar a Tomás Etcheverry en la Copa Davis

"Me voy a tomar unos días para pensar y saber si puedo seguir aportándole cosas a los chicos. Por más que los dirigentes me lleguen a decir de poder seguir o los jugadores me lo pidan, yo quiero hablar con mi cuerpo técnico y conmigo mismo para saber si soy importante para ellos en esta etapa", aclaró Coria.

En el cierre de la jornada y luego de una interrupción de más de dos horas por lluvia, irrumpió en escena Tomás Etcheverry (35) para protagonizar un debut feliz con una victoria sobre el lituano Edas Butvilas (532) por 6-2 y 6-4 luego de una hora y 27 minutos de juego.

"Estoy feliz porque se sacó adelante una serie de Copa Davis dura en lo emocional, con un estadio lleno que si se ganaba no pasaba nada pero si se perdía era bravo", dijo el capitán del equipo argentino que consiguió un sólido 4 a 0 y ganó su lugar en los Qualifiers de 2024, la instancia previa a las finales en la que compiten los países de elite.

17-09-2023_buenos_aires_argentina_con_el.jpg Los festejos tras el triunfo del dobles que aseguró la serie

Argentina debió disputar el Grupo Mundial I luego de caer en febrero contra Finlandia y ahora piensa en la Copa Davis 2024, que probablemente tendrá cambios en el formato tras la rescisión del contrato entre la ITF y la empresa Kosmos, de Gerard Piqué.

La despedida a Guido Pella en el Buenos Aires Lawn Tennis

La Copa Davis ya piensa en 2024

Argentina es uno de los 12 países que ganaron sus series por el Grupo Mundial I y ganaron el derecho a jugar las Qualifiers de la Copa Davis 2024. Los otros países son: Alemania, Kazajistán, Bélgica, Ucrania, Hungría, Israel, Portugal, Eslovaquia, China Taipei, Brasil y Perú.

Esos 12 equipos se unirán el año que viene a los 16 que esta semana jugaron la fase de grupos en las ciudades de Manchester, Bologna, Valencia y Split.

De allí surgieron los 8 protagonistas de las finales que se llevarán a cabo del 21 al 26 de noviembre, en Málaga: Australia, Canadá, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, República Checa y Serbia.

Además, otros 8 equipos quedaron eliminados en la fase de grupos y también estarán en la Qualifiers 2024: Chile, Suecia, Francia, Suiza, España, Corea, Estados Unidos y Croacia.