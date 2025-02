Copa Davis 2025: el insólito final en el que Chile fue eliminado por Bélgica

"No voy a jugar porque ustedes no tienen los huevos de descalificarlo a él, pero si lo quieren hacer conmigo", dijo el chileno a los jueces que intentaban convencerlo de que su rival no merecía sanción por lo ocurrido.

Más tarde, el equipo chileno publicó un parte médico indicando que Garín sufrió "un golpe en el globo ocular" que derivó en "dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza" y aunque aclaró que nunca perdió la conciencia también determinó que "no estaba en condiciones de jugar".

Bélgica eliminó a Chile y avanzó en la Copa Davis

El abandono de Garín determinó el 3 a 1 a favor de Bélgica que será rival de Australia en septiembre, por los octavos de final.

El sábado, Bergs le había ganado a Tomás Barrios Vera 6-4 y 6-3, mientras que Garín había empatado ante Alexander Blocks 7-6 y 6-1.

Este domingo, Sander Gille y Joran Vliegen superar en el dobles a Nico Jarry y Barrios Vera (3-6, 6-3 y 6-3) y luego Bergs estaba en ventaja ante Garín (6-3, 4-6 y 6-5) cuando se produjo el insólito final.