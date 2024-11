Cómo fue el debut de Diego Forlán en el tenis profesional jugando en dobles con Federico Coria

coria forlan 2.jpg Federico Coria y Diergo Forlán perdieron en menos de una hora.

En la cancha central del Carrasco Lawn Tennis, repleta de público, Cachavacha Forlán volvió a jugar vestido de celeste ante el público uruguayo, aunque esta vez como tenista e invitado especial al torneo.

En medio de una enorme expectativa quedó en claro la calidad de Diego Forlán, más allá del resultado ante una pareja experimentada, con algunas voleas y un smash que levantaron a los espectadores.

"Estoy agradecido por la oportunidad de jugar con Fede, no es facil para él jugar estos torneos con un amateur al lado. Esto no lo había ni imaginado, ni soñado. Es hermoso haber jugado contra profesionales y el ambiente que se generó en esta cancha que tanto quiero fue espectacular. Me sentí un poquito jugador de tenis".

La dupla boliviana hizo valer su condición de 4ta preclasificada del torneo al conseguir dos quiebres y cerrar el primer set en 6-1, tras sólo 20 minutos de juego.

En el segundo set quedó claro que Coria y Forlán no eran una pareja consolidada y tras tres match points el partido fue para los bolivianos por 6-1 y 6-2.

Así concluyó el debut en el tenis profesional de una verdadera leyenda de Independiente, Manchester United y la selección de Uruguay, quien retomará su carrera como tenista amateur en los torneos senior de la ITF.

"Me quedo con algunas voleas, un smash y alguna derecha, en general me quedé contento. Había mucha gente y uno no está tan acostumbrado a eso en el tenis, a mi me tocó vivirlo en el fútbol".

El Challenger de Montevideo

Federico Coria jugará este jueves en la segunda ronda con Lautaro Midón, proveniente de la qualy, y el ganador podría cruzarse en cuartos de final con Andrea Collarini, quien se medirá con el brasileño Gustavo Heide.

Otros argentinos que avanzaron este miércoles a la tercera ronda son Camilo Ugo y Genaro Olivieri (wild card) quienes se medirán entre sí este viernes por un lugar en las semifinales.