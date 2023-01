Carlos Alcaraz, número uno del mundo, jugará el Argentina Open

►Te puede interesar: Schwartzman y un paso en falso antes del Abierto de Australia

alcaraz 2.jpg Carlos Alcaraz será uno de los participantes del Argentina Open

Alcaraz es la nueva estrella del tenis mundial y "cautivó a todos con su espíritu de lucha, aquel que no lo deja dar ninguna pelota por perdida, además de su increíble potencia y capacidad de jugar en canchas de polvo de ladrillo", describió el texto del Argentina Open.

"Intentar mantener el nivel de 2022 y seguir mejorando, tanto a nivel tenístico como a nivel mental. Sé que no será fácil, pero me gustan los retos y espero estar preparado", comentó Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2022 y ausente en el próximo Abierto de Australia a causa de una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha

https://twitter.com/ArgentinaOpen/status/1613189048432197632



¡CARLOS ALCARAZ JUGARÁ EL #ArgOpen2023!



¡EL NÚMERO 1 DEL RANKING ATP JUGARÁ EN ARGENTINA!



El español de 19 años participará por primera vez de nuestro torneo



¡Te esperamos, @carlosalcaraz! pic.twitter.com/xx6OPejYhw — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 11, 2023

Gran expectativa por ver a Carlos Alcaraz

Martín Jaite, director del Argentina Open resaltó al respecto: "Es un honor y una gran noticia para el deporte argentino tener a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, jugando nuestro torneo. La edición 2023 va a ser imperdible".

El Argentina Open se jugará del 13 al 19 de Febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, será el segundo torneo de Sudamérica en recibir a un número 1 desde que Rafael Nadal jugó el ATP 500 de Rio de Janeiro en 2014 y las entradas están a la venta a través de ticketeck.