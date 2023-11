Argentina ya tiene rival para la Copa Davis 2024: Kazajistán

“Había muchas chances de que nos tocara de visitante contra alguna potencia, pero finalmente salió Kazajistán. Todas las series son difíciles pero, como siempre, jugar en casa y con nuestra gente es mucho mejor porque nos hacemos muy fuertes", destacó el "Mago" en declaraciones proporcionadas por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

"A partir de hoy )por este domingo) empezaremos a estudiar a cada jugador rival como lo hacemos siempre, para llegar de la mejor forma posible a esta serie que es muy importante para nosotros, para poner a Argentina donde tiene que estar”, se comprometió el capitán argentino, en un indicio de su continuidad, luego de ponerla en suspenso en septiembre pasado tras la victoria ante Lituania.

guillermo-coria.jpg El capitán argentino de Copa Davis Guillermo Coria destacó la importancia de jugar de local ante Kazajistán en el objetivo de entrar en las Finales de septiembre.

"Me voy a tomar unos días para pensar un poco y saber si puedo seguir aportándole cosas a los chicos. Por más que los dirigentes me lleguen a decir de poder seguir un año más o de que los jugadores me lo pidan, quiero hablar con mi cuerpo técnico y conmigo mismo para saber si soy importante para ellos en esta etapa", declaró Coria tras aquel triunfo.

El sorteo deparó que Argentina jugará con el décimo preclasificado, con derecho de localía por su visita a la ciudad de Astaná en el antecedente anterior, en la edición de 2017.

La fortuna le permitió eludir a Serbia, Alemania, Estados Unidos, Canadá o Francia, equipos de alto nivel competitivo que también disputarán los Qualifiers en febrero.

Buscando entrar a las Finales

De vencer a los asiáticos, Argentina quedará entre los 16 mejores países que disputarán las Finales en septiembre, divididos en cuatro zonas de cuatro. De allí saldrán los clasificados para el Final 8, programado para noviembre, tras el final del calendario de la ATP.

Kazajistán avanzó a los Qualifiers por su victoria en el Grupo Mundial I frente a Bulgaria (3-1), de visitante. Sus representantes fueron Timofel Skatov (215º), Alexander Bublik (32º) y Aleksandr Nedovyesov, quien jugó dobles junto a la primera raqueta nacional.

Bublik, de 26 años, es profesional desde 2016, acumula un récord de 127 victorias y 125 derrotas en el circuito y ganó tres títulos: Montpellier 2022 (superficie rápida), Halle (césped) y Antwerp (rápida), ambos en 2023.