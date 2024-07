Los Pumas 7s perdieron el invicto, pero están en cuartos de los Juegos Olímpicos París 2024

El cordobés Schulz apoyó el primer try y Pellandini convirtió; pero luego Lucho González fue amonestado y los australianos lo aprovecharon con dos tries para irse al descanso arriba 10 a 7.

Un nuevo try de los oceánicos aumentó la diferencia a 15 a 7 (no aprovechó ninguna de las conversiones) y aunque el try de Tute Osadczuk convertido por Pellandini acercó a Argentina a un punto (14-15) la respuesta australiana fue contundente para sentenciar el resultado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1816453522784981362&partner=&hide_thread=false #ARG 7-0 #AUS | 05:48 PT | ¡Try! Tremenda carrera de Lucho González, pisa dos veces y descargó en Germán Schulz que se zambulló en el ingoal australiano. Joaquín Pellandini la mandó entre los palos.



Viví #París2024 en https://t.co/fnEKkuaLFH pic.twitter.com/olU8GuGgUF — TVP (@TV_Publica) July 25, 2024

Los Pumas 7s en cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024

Los Pumas 7s volverán a jugar este jueves en cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 y será a las 16.30 hora argentina ante el segundo del Grupo C que puede ser Fiji, bicampeón olímpico, Francia, local, o Estados Unidos.

El ganador de ese cruce tendrá doble chance de medalla ya que accederá a las semifinales que se jugarán el sábado 27 desde las 10.30 hora argentina.